Lo que parecía un evento para unir a una comunidad en Colombia terminó en un evento trágico, ya que un colosal árbol de Navidad colapsó y terminó por matar a una persona.

El indecente sucedió la noche del 11 de diciembre de 2024 en el Parque Bolívar del municipio de Girardot, donde el árbol de Navidad sufrió un colapso repentino, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

VIDEO: Árbol de Navidad cae y mata a un policía en Colombia

La estructura de 30 metros de altura, que se había convertido en un punto de atracción durante las celebraciones decembrinas, dejó atrapado al auxiliar de policía Kevin Andrés Navas, de 19 años, quien murió como resultado del terrible suceso.

El sonido ambiente del lugar se tornó caótico en el instante del desplome. Testigos como Diego Fernández relataron que la gente corrió hacia un lado, pero el árbol de Navidad cayó encima del auxiliar de policía , quien no pudo correr “y le cayó la estructura encima”. La desesperación fue palpable, aunque la rápida reacción de los presentes fue crucial en medio de una escena angustiante.

Amparo Herrera, otra testigo, expresó que “el desplome del árbol fue un accidente; pudo haber ocasionado más tragedia si el parque hubiera estado con muchísima más afluencia de gente, ya que vienen muchas familias a ver el alumbrado”.

Una noche que debería haber sido de alegría y celebración, se vio inundada por una tragedia en Girardot, Cundinamarca, donde un árbol de Navidad de 30 metros, que adornaba el parque Bolívar, colapsó repentinamente cobrando la vida de Kevin Andrés Navas, un auxiliar de policía de… pic.twitter.com/rVjjkTyaDq — Kienyke (@kienyke) December 12, 2024

Investigan por qué cayó árbol de Navidad en Colombia

En respuesta a la tragedia, la empresa contratista responsable del árbol de Navidad y de los adornos, así como del alumbrado público, ha iniciado una investigación para determinar las causas del colapso.

Martín Pinilla, representante de la empresa, apuntó que “desde ayer se inició una inspección a cada uno de los puntos y de los dispositivos que fueron instalados en cada una de las obras del municipio para garantizar que un hecho tan lamentable como el de anoche no se vuelva a presentar”.

En tanto que el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, agregó que su mensaje a otros municipios es claro: “es un caso fortuito; hoy no podemos decir nada diferente a que es un incidente, y a ellos que no está de más hacer una revisión a las estructuras”. Como medida de precaución, el alumbrado navideño del municipio permanecerá suspendido mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Para brindar apoyo emocional a la familia del joven fallecido, la alcaldía ha dispuesto de personal especializado. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.