Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista; María Corina Machado agradece a Milei

El gobierno de Argentina designó este martes 26 de agosto de 2025 que el Cártel de los Soles como una organización terrorista, en sintonía con otras naciones como Estados Unidos.

En un comunicado, la República Argentina aseguró que esta decisión es conforme a los compromisos internacionales sobre la lucha contra el terrorismo, por lo cual la organización criminal liderada por Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, entra en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a cargo del Ministerio de Justicia de Argentina.

La medida aborda el fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción a operaciones de financiamiento relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado, así como reformar la cooperación internacional y reafirmar su compromiso “con la paz y la seguridad hemisférica”.

Fin. https://t.co/fiPODbejCG — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2025

Javier Milei, presidente de Argentina, compartió el mensaje con esta decisión y agregó: “Del lado correcto de la vida. Fin”, mencionó en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

María Corina Machado agradece ayuda a Javier Milei

María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, agradeció a Javier Milei la decisión de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista.

“En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, destacó la opositora en la red social X.

Machado Parisca destacó que el pueblo de Venezuela ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen “criminal narco-terrorista” que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Añadió que sabe que cuenta con el apoyo de los pueblos “hermanos de las Américas” y con los “genuinos líderes democráticos del mundo”.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El Cártel de los Soles es el nombre usado para describir a los grupos del ejército de Venezuela relacionados en actividades criminales como el narcotráfico, tráfico de gasolina y minería ilegal, entre otros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro Moros, dictador de Venezuela, de encabezar dichas actividades delincuenciales. El nombre de “Cártel de los Soles” deriva de las insignias usadas por los generales de las fuerzas armadas venezolanas, que tienen forma de soles.