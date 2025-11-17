Karma instantáneo: En Argentina, una valiente mujer taclea a ladrón de teléfonos

Un momento calificado como "extraordinario" e "karma instantáneo" ha capturado la atención en redes sociales, donde se muestra a una mujer que, con un acto de valentía y rapidez, detuvo la huida de un ladrón de teléfonos celulares en Buenos Aires, Argentina.

El incidente, cuyas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad, muestra al delincuente arriba de una motocicleta y a la víctima en su bicicleta revisando su celular, unos segundos después, el ladrón le arrebata el dispositivo e intenta escapar. Sin embargo, este fue frustrado de manera abrupta, pues la mujer se le abalanzó como jugadora de fútbol americano y derribó al ratero, el cual iba acompañado por un cómplice.

Ladrón sufre "karma" instantáneo

La protagonista de 33 años, llamada Alexandra Doketova, fue descrita como una "mujer valiente" por los usuarios en línea, se encontraba cerca de la trayectoria del ladrón.

En lugar de apartarse, la mujer mostró una reacción espectacular, lanzándose contra el asaltante en un movimiento que culminó con el ladrón "tacleado" y tendido en el suelo.

El impacto no solo detuvo la carrera del delincuente, sino que presumiblemente le hizo perder el control del teléfono robado, permitiendo la intervención de otras personas.

La difusión de las imágenes ha generado miles de comentarios que aplauden la audacia de la mujer, aunque las autoridades de seguridad siempre recomiendan no enfrentar a los delincuentes debido al riesgo que esto conlleva.

Arrestan a los ladrones de celulares

Horas después del suceso, policías locales arrestaron al ladrón tacleado y a su cómplice en la capital Argentina.

De acuerdo a los reportes locales, se les confiscaron 10 teléfonos celulares a estos delincuentes.

Debate sobre la reacción en Argentina

El video ha reabierto el debate sobre la seguridad en las calles y la acción turista. Mientras que la rapidez de la mujer logró frustrar el delito, el incidente subraya la frecuencia de robos de celulares y la necesidad de una mayor presencia policial.

En redes sociales, se ha comentado mucho sobre la valentía de la mujer extranjera, que reaccionó de manera inmediata. Algunos también debatieron sobre si es una forma correcta o no de actuar, pues el ladrón podría venir armado y en cuestión de segundos ocasionaría un accidente grave.