Para atrapar al ladrón, actuó como ladrón: cae policía por robo de celulares en Edomex

¿De policía a ladrón? Un sujeto en el Estado de México (Edomex) fue detenido al ser acusado de robo, sin embargo, se supo que el probable responsable es policía municipal activo de Cuautitlán.

Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad estatal, probablemente es líder de una célula delictiva y está relacionado con al menos ocho eventos de robo a negocio.

Roban 32 celulares de tienda departamental en Ecatepec

Además, se aseguró un vehículo, ambos posiblemente relacionados con diversos robos a tiendas departamentales.

El 26 de octubre de 2025, a través de una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, se recibió el reporte sobre un robo con violencia a una tienda departamental ubicada en avenida Luis Donaldo Colosio, colonia Laguna del Rey, en Ecatepec.

La encargada del establecimiento refirió que tres hombres armados ingresaron y sustrajeron 32 equipos de telefonía celular, para después huir con rumbo desconocido.

Atrapan a policía con réplica de arma de fuego

Mediante el análisis de cámaras del C5 se identificó que los probables responsables escaparon a bordo de una camioneta Toyota Avanza, color blanco, el cual fue ubicado en avenida de las Torres y posteriormente en avenida Recursos Hidráulicos, donde finalmente fue interceptada.

Los oficiales le pidieron al conductor que se detuviera y le aseguraron una réplica de arma de fuego tipo revólver gris, con cachas negras, una credencial que lo acreditaba como policía municipal activo de Cuautitlán, así como un teléfono celular color azul.

Identifican a policía como presunto miembro de banda de ladrones

El detenido fue identificado como Diego “N” de 31 años, y junto con los objetos asegurados, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público con sede en Ecatepec, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto probablemente podría estar relacionado con una banda delictiva dedicada al robo con violencia de este tipo de comercios.

Los asaltantes operan en los municipios como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Chimalhuacán, esto de acuerdo con la detención de otros integrantes de dicho grupo, por lo que las investigaciones continuarán.