Estudiantes tamaulipecos de la UAT vivieron el terremoto en Colombia: esto se sabe de ellos

Tras el fuerte terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia, la Universidad de Tamaulipas (UAT) informó el estado de salud de los estudiantes que se encontraban de intercambio en el país sudamericano.

La institución informó que todos los estudiantes de la UAT se encuentran bien y fuera de peligro, pese a que algunas zonas del país registraron afectaciones importantes tras el movimiento telúrico.

Hasta ahora, el terremoto del pasado lunes ha dejado un saldo devastador de más de 200 personas muertas, lo que obligó al gobierno a declarar luto nacional por tres días.

¿Qué pasó con los estudiantes de la UAT tras el sismo en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, actualmente son 20 estudiantes tamaulipecos quienes participan en programas de movilidad académica en diferentes ciudades de Colombia.

Entre ellos se encuentran tres alumnas que realizan su estancia en la Universidad Católica de Manizales, la cual se ubica en una de las zonas con mayores afectaciones.

Las tres estudiantes que se encuentran en Manizales fueron evacuadas de los alojamientos donde permanecían debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Sin embargo, la UAT confirmó que las chicas se encuentran seguras, fuera de peligro y bajo seguimiento permanente de la institución.

El resto de los estudiantes tamaulipecos se encuentra en otras ciudades colombianas. De los 20 alumnos que participan en estos programas, 17 realizan sus estancias en otras localidades, entre ellas Bogotá, donde las afectaciones provocadas por el terremoto fueron menores.

Terremoto de 7.4 deja un saldo negro en Colombia

El fuerte temblor tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Bogotá.

El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes regiones del país y generó escenas de emergencia en varias ciudades, que en cuestión de segundos vieron sus edificios caer.

En redes sociales comenzaron a difundirse decenas de videos en los que se observan daños en construcciones y edificios, principalmente en zonas afectadas por el terremoto.

Hasta ahora, el saldo es de más de 200 personas fallecidas y más de mil heridas, de acuerdo con datos de Asociacion Ciudades Capitales.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró tres días de duelo nacional por las víctimas, mientras continúan las labores de rescate, donde incluso los Topos mexicano se encuentran ayudando.

