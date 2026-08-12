¡Segundos de terror! Tráiler cargado de madera cae a barranco en la Durango-Mazatlán

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes del momento en que un tráiler que transportaba madera sale de la rampa de emergencia y cae a un barranco en la supercarretera Durango-Mazatlán. La tragedia dejó un saldo de una persona muerta y otro joven lesionado.

VIDEO: Momento exacto en que el tráiler se desbarranca en la Durango-Mazatlán

El accidente ocurrió la tarde del martes 11 de agosto, mientras un tráiler pasaba por la carretera Durango-Mazatlán, con dirección a Durango, específicamente a la altura de una zona conocida como la “rampa de la muerte”.

Luego de que el tractocamión perdió el control sobre esta rampa de frenado, se precipitó a un barranco de poco menos de 30 metros de profundidad, provocando la muerte instantánea de un joven de 23 años.

En el video difundido se observa cómo el tráiler pasa por la rampa a gran velocidad, pero al no lograr detenerse, el conductor pierde el control de la unidad pesada que termina desbarrancándose y provocando que la madera que transportaba quedara esparcida.

Identifican al trailero que murió durante accidente en la Mazatlán-Durango

Reportes extraoficiales señalan que la persona que perdió la vida durante el accidente sería Axel Amador García, un joven de apenas 23 años, cuya muerte deja a una familia sumida en el dolo.

Además, medios locales han informado que Axel tenía un hijo de tres años. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos y compañeros del gremio del transporte expresaron su pesar en redes sociales y enviaron condolencias a sus seres queridos.

Sus compañeros acudieron a darle el último adiós en la comunidad de Vicente Guerrero, donde será velado y posteriormente sepultado.

¿Qué causó el accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán?

Si bien las causas del accidente siguen bajo investigación, se presume que el tráiler sufrió una falla en el sistema de frenos, por lo que ingresó a la rampa de frenado.

Pero la velocidad y el peso de la carga provocaron que la unidad saliera del camino y, en cuestión de segundos, cayera al vacío; en una zona que, de acuerdo con transportistas, ha sido señalada por sus curvas prolongadas, lo que representa un riesgo para quienes circulan por este tramo.