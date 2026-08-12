El “celular olvidado": Alertan por nueva forma de secuestro virtual en Michoacán

Imagina que encuentras un teléfono celular olvidado en alguna calle o plaza pública de Michoacán y pretendes devolverlo a su dueño original. De acuerdo con las autoridades locales, esta es una nueva técnica de extorsión y secuestro virtual.

Así opera la nueva modalidad de extorsión con celulares olvidados

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán alertó sobre los delincuentes que abandonan teléfonos celulares de gama media en diversas colonias.

Después, quien encuentra el aparato recibe una llamada telefónica de quien se identifica como el supuesto dueño y ofrece una recompensa por devolverlo, para lo cual propone un punto de encuentro para la entrega.

Cuando concretan la reunión, la víctima puede ser intimidada o manipulada para proporcionar información personal y de sus familiares. Con esos datos, los delincuentes realizan llamadas para extorsionar a los familiares de la víctima e incluso simulan el secuestro de la persona que acudió al encuentro y les exigen depósitos de dinero.

Recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Debido a esta medida, la SSP de Michoacán recomienda no acudir a reuniones para entregar un celular olvidado, sino reportar el dispositivo extraviado a las autoridades. También pide no dar datos personales o de familiares a desconocidos.

Números de emergencia para denunciar extorsiones y secuestros virtuales

En caso de recibir una llamada de este tipo, es importante mantener la calma, colgar de inmediato, verificar por otros medios la ubicación del domicilio y denunciar de forma anónima al número local 089 o pedir apoyo a las autoridades por la aplicación móvil 9-1-1 Michoacán.