Buscan a dos hermanas menores de edad en NL: Salieron de casa por una propuesta de trabajo y no regresaron

Karla Zuleth y Gabriela Lizeth Guzmán son dos menores reportadas como desaparecidas en el municipio de García, Nuevo León; las hermanas, de 16 y 14 años, fueron vistas por última vez el pasado 9 de agosto, cuando presuntamente salieron de su domicilio tras recibir una oferta de trabajo.

Tras la desaparición de las menores, sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades para localizarlas; ante ello, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata y la Fiscalía de Nuevo León emitieron fichas de búsqueda urgente para tratar de dar con su paradero.

Las hermanas desaparecieron en la colonia Villa Azul de García

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Karla Zuleth y Gabriela Lizeth Guzmán Solís desaparecieron el mismo día y en la misma zona, pues ambas fueron reportadas como no localizadas el 9 de agosto en la colonia Villa Azul, en García .

La información oficial señala que las dos menores se encontraban juntas al momento de su desaparición; sin embargo, las autoridades no han referido en las fichas qué vestían ni hacia qué lugar se dirigían.

Por ello, el llamado está dirigido a la ciudadanía que pudiera contar con algún dato que permita establecer dónde fueron vistas por última vez o aportar información relacionada con su posible localización.

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¿Cómo identificar a Karla Zuleth Guzmán y Gabriela Lizeth?

Karla Zuleth Guzmán Solís tiene 16 años, mide aproximadamente 1.55 metros y es de complexión delgada; entre sus características físicas se encuentra el cabello largo de color rojizo, tez blanca y ojos café miel.

La ficha también describe que tiene nariz recta y boca chica con labios delgados; no se reportan señas particulares ni vestimenta relacionada con el momento de su desaparición.

Gabriela Lizeth Guzmán Solís tiene 14 años, mide alrededor de 1.50 metros y también es de complexión delgada; tiene cabello largo y negro, tez morena y ojos café oscuro.

De acuerdo con la ficha, tiene nariz recta y boca chica con labios gruesos; tampoco se especifican señas particulares o la ropa que llevaba cuando desapareció.

¿Dónde reportar información sobre las hermanas?

Las autoridades solicitaron que cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Karla Zuleth y Gabriela Lizeth sea comunicado a las instancias correspondientes.

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) puso a disposición el teléfono 81 20 20 44 11 y el correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx.