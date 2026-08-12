Estudiantes mexicanos de intercambio en Colombia: esto se sabe de su estado tras el fuerte sismo

Tras el sismo de 7.4 grados registrado el 10 de agosto en Colombia, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) confirmó que los cuatro estudiantes que se encuentran en aquel país están a salvo y en buen estado de salud.

Los estudiantes se encuentran de intercambio en la Universidad de Pereira; la rectora de la UTH, Mirna Toxqui Oliver, se comunicó directamente con los alumnos y sus familias para confirmar que se encuentran tranquilos y seguros tras el movimiento telúrico.

Cuatro universitarios de intercambio en Pereira se comunican con sus familias

Los jóvenes de la UTH que realizan esta movilidad son Eduardo René Maní Linares, Cristian Bernal César, Marco Antonio Hernández Amaya y Juan Carlos Palalia Romero.

En coordinación con la Universidad de Pereira y autoridades locales, el gobierno estatal y la UTH evalúan las condiciones para dar continuidad a su estancia o su futuro en Colombia, todo esto priorizando la seguridad de los alumnos.

Seis alumnos del programa "Experiencia Global Humboldt 2026" en Quindío se resguardan en un hotel

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) informó que sus seis estudiantes del programa "Experiencia Global Humboldt 2026" en Armenia, Quindío, están fuera de peligro tras el sismo en Colombia.

En el caso de estos alumnos de la UTTECAM, se resguardan en su hotel y se informó que cuentan con atención y alimentación garantizadas, mientras su institución mantiene contacto directo con ellos, sus familias y los responsables locales. Estos alumnos concluirán sus actividades académicas y culturales el 14 de agosto para regresar a México el día 15.

Así ocurrió el sismo en Colombia

Un devastador terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026, convirtiéndose en el sismo más fuerte registrado en ese país durante la última década.

El movimiento telúrico, con epicentro en la región de Chocó, provocó severas afectaciones estructurales, el colapso de múltiples edificios y estragos considerables en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

México envía ayuda humanitaria a Colombia tras el devastador sismo del 10 de agosto.



Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana trasladarán 2 mil 562 despensas con alimentos no perecederos en tres vuelos.



Vía @Defensamx1 https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/IOmlaLnYUv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Tras la tragedia, los cuerpos de emergencia y brigadistas desplegaron una intensa carrera contra el tiempo para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades locales y diversos organismos de socorro han reportado cientos de heridos, decenas de estructuras colapsadas e inmuebles inhabilitados, además de contabilizar más de 200 víctimas mortales a medida que avanzan las labores de remoción de escombros.

Por su parte, la situación generó gran movilización debido a la presencia de connacionales en territorio colombiano, enfrentándose a carreteras intransitables y hoteles dañados.