Artista reaviva debate por cierre de escuelas por Covid-19 en EU.

Un artista estadounidense instaló 100 pupitres escolares en un parque de la ciudad de Nueva York y avivó el debate de las escuelas cerradas por el Covid-19 en los EU.

Hugh Hayden, de 38 años, nacido en Dallas y radicado en Nueva York, se ha centrado a lo largo de su carrera en el "sueño americano", a menudo mediante el uso de instalaciones de madera. Esa fue la fórmula de Hayden para "Brier Patch", que muestra ramas que crecen en los escritorios de clase hechos de cedro.

El nombre de la exhibición es una referencia a "Brier Rabbit", una figura del folclore afroamericano conocida por su astucia.

Brooke Kamin Rapaport / Subdirectora y Curadora en jefe de Madison Square Park Conservancy:

Lo que ha hecho Hugh es dar vida a un objeto de nuestra vida, de la vida de todos, que conocemos íntimamente. Es un pupitre de escuela primaria. Y lo abstrae haciendo brotar ramas de árboles de las superficies de los asientos y las mesas. El trabajo es visualmente impresionante y visualmente rígido. Es surrealista, también es aprensivo e inquietante. Pero hay un gran optimismo incrustado en “Brier Patch”. Y eso gira en torno a cómo los estudiantes, los estudiantes de primaria, pueden sentarse y que sus mentes crezcan y prosperen. como la naturaleza Pero otra forma de leer ese trabajo es que la naturaleza se convierte en parte del crecimiento excesivo que ocurre junto con la estasis. Entonces, “Brier Patch” nos hace pensar en la educación primaria, la educación pública en Estados Unidos.

La instalación se distribuye en cuatro áreas diferentes de Madison Square Park de Nueva York, cada una con un número diferente de escritorios. Una de las cuatro colecciones de escritorios estará abierta para que los transeúntes se sienten.

You can actually sit in some of the desks. https://t.co/v7hqwjjYZT — Time Out New York (@TimeOutNewYork) January 27, 2022

Exhibición desafía el cierre de las escuelas por Covid

La exhibición aparece cuando EU se enfrenta a una serie de desafíos en el frente de la educación.

La mayoría de los distritos escolares públicos de EU han tenido problemas para reabrir sus campus para el nuevo año debido a la pandemia de Covid-19 en curso, y los sistemas educativos en algunas ciudades importantes han optado por el aprendizaje en línea o han retrasado los planes de regreso a las escuelas debido a la escasez de personal.

La "teoría crítica de la raza", un concepto académico que alguna vez fue oscuro, se ha convertido en un elemento fijo en el feroz debate estadounidense sobre cómo enseñar a los niños sobre la historia del país y las relaciones raciales.

Los conservadores han invocado el término en escuelas y legislaturas de todo el país para denunciar planes de estudio y políticas que consideran demasiado liberales.

Rapaport contestó que "Cuando instalas arte público, es muy importante prestar atención al artista y la obra. Una obra de arte público no va a resolver problemas en la sociedad o la cultura. Pero un artista a menudo puede ayudarnos a dar sentido a esos problemas en el mundo, o ayudarnos a transformar nuestra perspectiva en cómo vemos las cosas o interpretamos las cosas. Y creo que esto es lo que está haciendo "Brier Patch". Cuando las personas han estado en Madison Square Park viendo el trabajo, casi de inmediato se inician conversaciones, ya sea a través del recuerdo de alguien de cómo fue para ellos estar sentado en ese escritorio de la escuela en un salón de clases en momentos formativos en su vida, o hacia el debate sobre la educación en este momento, y los desafíos que enfrenta la sociedad".

La instalación está en exhibición hasta el 22 de abril.