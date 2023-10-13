Asaltan a alcaldesa de Lázaro Cárdenas en autopista de Michoacán; la despojan de su camioneta

La alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzé Camacho Zapiain, fue víctima de la delincuencia cuando circulaba sobre la autopista Siglo XXI; hombres armados la despojaron de su vehículo, equipo de telefonía y otras pertenencias.

Fue la propia presidenta municipal quien informó que los hechos ocurrieron cuando se dirigían a la ciudad de Morelia para llevar a cabo unas reuniones de trabajo, pero justo a la altura de Tierra Caliente, cerca de la caseta de cobro de Las Cañas, una camioneta les marcó el alto.

“En ese tramo hay dos retenes de la Guardia Civil, en ese tramo es precisamente donde los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, ya que nos quitaron el auto con armas apuntándonos, pues dejamos el auto", explicó en una transmisión en su cuenta de Facebook.

Paramédicos rescatan a alcaldesa de Lázaro Cárdenas

María Itzé Camacho Zapiain añadió que, por fortuna, paramédicos de Arteaga pasaron en una ambulancia cerca del tramo en el que los dejaron los presuntos asaltantes, por lo que les ofrecieron llevarles a la localidad de Cuatro Caminos, donde la alcaldesa solicitó un automóvil para continuar con sus actividades.

“No es que yo me sienta asustada, estoy bien, gracias a Dios todos estamos bien, pero se me hace injusto que esto estemos pasando los ciudadanos", expresó en el video.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no se ha pronunciado sobre este asalto que ocurrió durante la tarde en la misma autopista en la que se ubican dos retenes de la Guardia Civil, así como uno más de corporaciones municipales y federales.

Retiran a manifestantes de carretera Morelia-Pátzcuaro

Este mismo día, autoridades de Michoacán retiraron a través de un operativo por tierra y aire a un grupo de manifestantes que presuntamente cometía actos de rapiña y la retención de vehículos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío.

Los agentes lograron restablecer la circulación que durante las últimas horas se mantuvo interrumpida por el bloqueo y actos vandálicos de algunos manifestantes.

"Es de resaltar que los supuestos estudiantes consumían bebidas alcohólicas en el lugar, obstruían las vialidades y detonaban cohetones; asimismo, realizaron diversos ataques en contra de diversas camionetas y camiones que circulaban por la zona. ¡Cero tolerancia!", explicó la SSP en redes sociales.