¡Maldad pura! Asaltante ataca a adulto mayor en Pachuca, Hidalgo, tras robar su tiendita

La violencia en el estado de Hidalgo, específicamente en Pachuca, levantó indignación y miedo entre usuarios. En el Barrio de San Juan, un adulto mayor fue atacado por un asaltante cobarde que robó su tiendita y lo apuñaló agresivamente, sin importarle los gritos de dolor y suplicas.

El delincuente aprovechó la vulnerabilidad del señor de la tercera edad para quitarle el dinero que tenía guardado por las ventas realizadas durante el día.

🚨 Sujeto asalta y lesiona a adulto mayor en #Pachuca pic.twitter.com/trdisU9HoG — Info Libre (@InfoLibreMx) April 1, 2026

Fingió ser cliente y bajó la cortina para atacar al adulto mayor en Pachuca

El sujeto entró al local ubicado frente a la mina de San Juan simulando que iba a comprar algo. Para evitar que alguien desde la calle viera lo que estaba por hacer, bajó la cortina metálica del negocio y se dirigió al abuelito.

Después de cerrar la puerta, el asaltante sacó un arma punzocortante y se lanzó contra el adulto mayor, quien no tuvo oportunidad de escapar del encierro, pero tampoco pus resistencia.

Adulto mayor suplicó a asaltante que no lo lastimara

El video de las cámaras de seguridad es desgarrador e indignante. En las imágenes se observa cómo el abuelito suplicó al agresor que se detuviera y que no lo lastimara. Sin embargo, el sujeto lo ignoró, lo sometió por la fuerza y lo lesionó con el arma blanca en varias ocasiones.

Tras arrancar la caja registradora, el asaltante todavía regresó hacia donde estaba la víctima para volver a atacarla, mientras el hombre gritaba de dolor.

Joven intentó ayudar a adulto que estaba siendo asaltado en Pachuca

Un joven que pasaba por el lugar o se encontraba cerca decidió entrar para ver qué ocurría y, al darse cuenta de los hechos, intentó ayudar al abuelito. Lamentablemente, el delincuente no se intimidó y también arremetió contra él, hiriéndolo con el arma blanca antes de salir huyendo con el dinero.

Trasladan de emergencia a abuelito y a joven tras agresión con arma blanca

Tras el reporte a las autoridades, paramédicos llegaron al sitio para auxiliar a los heridos. El adulto mayor y el joven fueron estabilizados en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital General de Pachuca.

Según los reportes médicos más recientes, ambos se encuentran estables.

Un hombre de la tercera edad, en una tienda ubicada en el barrio de San Juan, en Pachuca, fingió ser cliente y luego bajó la cortina para atacar al dueño del local. Otro hombre que intentó auxiliar a la víctima también fue agredido.



Tierra de Morena…

Tierra de nadie.



“Abrazos,… pic.twitter.com/doSUrNHQkp — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 1, 2026

¿Detuvieron al sujeto que asaltó a adulto mayor en Pachuca?

De acuerdo a la información, hasta el momento no se ha logrado la detención del responsable.

Se espera que la policía analice el video para tratar de identificar el rostro del agresor.