VIDEO | Graban robo a reportera de FIA en cobertura de marcha

Todos los días, los mexicanos sufren robos en la calle, en el transporte, en conciertos y mientras trabajan y este 20 de noviembre y durante la transmisión en vivo que realizaba nuestra compañera Lucero Rodríguez de Fuerza Informativa Azteca (FIA), desde la segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX), sufrió el robo de su celular.

Tristemente, siempre hay alguien que en ausencia de la autoridad, se aprovecha para cometer este tipo de actos delictivos.

La protesta salió este jueves del Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, con el objetivo de llegar al Zócalo, pero en una movilización que busca alzar la voz por la inseguridad y violencia en el país, la reportera sufrió el robo de su celular.

Así fue grabado el robo a reportera de FIA en transmisión en vivo

Un sujeto le robó su celular y los hechos quedaron grabados por otro medio. En la grabación se ve a un hombre, infiltrado en la marcha pacífica de los jóvenes, sacándole el dispositivo móvil de la bolsa del chaleco. De inmediato se da la vuelta y se aleja.

La periodista Lucero Rodríguez, quien estaba dando cuenta de lo que pasaba en la marcha durante en una transmisión en vivo, ya está levantando la denuncia correspondiente por el robo y FIA espera la investigación y actuación de la autoridad.

Este caso deja ver una situación lamentable, lo que sufren miles de personas en la calle, el transporte público, en eventos masivos, como conciertos, o en el trabajo, donde hay quienes buscan aprovecharse para delinquir y cometer este tipo de ilícitos.

#NoEsNormal vivir con inseguridad; todos los días, los mexicanos sufren robos en la calle, en el transporte, en conciertos y trabajando.



Durante la transmisión en vivo que realizaba nuestra compañera @Lucero_Rdz_Mx para Fuerza Informativa Azteca, sufrió el #robo de su celular.… pic.twitter.com/sjXJHMggaE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2025

¿Qué pasó en la marcha de la Generación Z en Reforma?

Los asistentes a la marcha de la Generación Z acudieron para pedir la liberación de los jóvenes detenidos durante la protesta del 15 de noviembre, por lo que buscaron llegar al Zócalo, pero la movilización no llegó ante la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los policías cerraron el paso en Paseo de la Reforma, antes de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ante la presencia de los manifestantes, quienes salieron a protestar el mismo día en que se llevaría el Desfile por el 20 de Noviembre.

El bloque de seguridad permitió el avance de la protesta una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso, pero más policías bloquearon el paso de la marcha en la calle 5 de Mayo, a la altura de la calle Palma, por lo que los manifestantes comenzaron a retirarse tras no permitirles avanzar.

Elementos antimotines cierran el paso a la marcha de la "Generación Z", es en 5 de mayo a la altura de la calle Palma.



Voz: @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/QvwXXQuwPI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Detienen a cinco hombres por riña en marcha en CDMX

La SSC de CDMX informó que durante el recorrido, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, se registró una riña entre personas, por lo que policías intervinieron para disuadir la confrontación.

Cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación. Adicionalmente, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos, fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

Asimismo, sobre la calle Francisco I. Madero, policías aseguraron toletes, máscaras de gas y cadenas que portaban algunas personas.