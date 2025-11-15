Desmantelan banda de secuestradores ligada al homicidio de funcionario de Cuernavaca

Una célula delictiva dedicada al secuestro agravado, y que estaría relacionada con el asesinato de un funcionario de Cuernavaca, Morelos y el plagio de una mujer en Xochitepec, fue desarticulada tras un operativo coordinado en el Estado de México y Michoacán. En total, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un policía en activo.

El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó las capturas y destacó la estrecha coordinación entre las fiscalías estatales y las fuerzas federales para lograr la detención de este grupo generador de violencia.

¿Qué pasó con Alfonso Díaz, funcionario asesinado? Así fue el operativo

Las acciones de localización, que se extendieron desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 de noviembre, permitieron cumplimentar las órdenes de aprehensión contra los cinco integrantes de la célula criminal en dos estados distintos.



Detenidos en el Estado de México:

Yoana Laurel “N”

Mariana “N”

Omar “N”

Aarón Guadalupe “N”

Jorge Luis “N”, quien fue identificado como un policía en activo.

#FiscaliaMorelosInforma📄 FISCAL DE MORELOS ANUNCIA DETENCIÓN DE CÉLULA DE SECUESTRADORES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y MICHOACÁN



•@FBlumenkron señaló que estarían relacionados con dos casos suscitados en Xochitepec y Cuernavaca



•El titular de FGE Morelos reconoció el trabajo de… pic.twitter.com/HCaJZTxCOJ — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) November 14, 2025

Los crímenes: El asesinato del funcionario de Cuernavaca

Este grupo delictivo está vinculado con al menos dos casos de secuestro de alto impacto ocurridos en Morelos este año.

El caso más grave es el de Alfonso Díaz, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz en Cuernavaca. El funcionario fue secuestrado el pasado 6 de octubre y, lamentablemente, su cuerpo fue localizado sin vida dos días después, el 8 de octubre, en un hotel del municipio de Xochitepec.

Adicionalmente, se les relaciona con el secuestro de una mujer ocurrido en agosto en Xochitepec. En ese caso, la víctima logró ser liberada con vida. Según la Fiscalía, el seguimiento a ambos plagios fue fundamental para identificar el modus operandi de la célula y concretar su captura.

El fiscal Blumenkron Escobar reconoció que el éxito del operativo se debió a una "estrecha coordinación" entre las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS) de Morelos, Estado de México y Michoacán, así como con la Unidad Antisecuestros de la SSPC del Gobierno Federal.

Los cinco detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en los próximos días.

