Disparan a un joven para robarle su auto en Tlaquepaque y hallan a un hombre ejecutado en una brecha, ZMG de noche

Una jornada de alta violencia y cierres viales sacudió a la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las últimas horas. Entre los hechos más relevantes destaca un cruento intento de asalto que dejó a un joven herido de bala en Tlaquepaque, el hallazgo de un cuerpo ejecutado en una brecha del mismo municipio y una aparatosa volcadura que movilizó a los cuerpos de emergencia en una de las avenidas más transitadas de Zapopan.

Disparo en los genitales: Balean a joven de 19 años durante intento de asalto

Un violento intento de despojo movilizó a los servicios de emergencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un joven de apenas 19 años fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones de la calle Juan de la Barrera y la zona de las vías, luego de que sujetos armados intentaran robarle su vehículo. Durante el forcejeo, los agresores le dispararon a quemarropa, provocándole una herida de bala en el área genital.

Tras la agresión, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta la casa de un amigo para pedir auxilio. Paramédicos acudieron al punto y lo trasladaron de urgencia a la Cruz Verde Marcos Montero, donde su estado de salud fue reportado como regular. De los atacantes no se tienen pistas hasta el momento.

Ejecución en brecha de Tlaquepaque: Hallan a hombre baleado

Un homicidio quedó al descubierto a un costado del fraccionamiento San Martín de las Flores de Abajo, muy cerca de la carretera al Verde. Sobre una brecha de terracería que conecta con la calle Prosperidad, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre no identificado. Al arribo de los paramédicos, se confirmó que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se trasladaron a la zona desolada para fijar indicios y trasladar el cadáver a la morgue metropolitana, en espera de iniciar la carpeta de investigación.

Volcadura en López Mateos: Pareja derriba poste y termina sobre el toldo

La falta de precaución y el exceso de velocidad generaron un aparatoso percance vial sobre los carriles laterales de la Avenida López Mateos, a la altura de la calle Isla Iztaccíhuatl, dentro de la colonia Rinconada del Sol en Zapopan. Una pareja de entre 30 y 35 años que viajaba en un vehículo particular perdió el control, chocando de lleno contra un poste antes de volcar y quedar con las llantas hacia el cielo. Pese a lo llamativo del accidente y los severos daños en la unidad, los dos tripulantes salieron prácticamente ilesos. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del resguardo de la vía y los peritajes correspondientes.