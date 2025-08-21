¡Terror en CDMX! Asesinan a balazos a hombre que caminaba por calles de Iztapalapa| Mientras Dormía

¡Mientras dormía! Durante la noche del miércoles, un hombre, de aproximadamente 30 años, fue asesinado a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta; se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia José López Portillo, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, CDMX.

#MientrasDormía | La violencia azotó nuevamente a #Iztapalapa.



Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos por dos individuos en colonia José López Portillo. Huyeron del lugar, autoridades investigan.



Sicarios interceptan al sujeto y comienzan a dispararle directamente

Los primeros informes indican que los presuntos sicarios, interceptaron al hombre cuando caminaba por las calles de la colonia.

Sin medir palabra, uno de los sujetos comenzó a dispararle directo a la víctima, provocándole heridas que le provocaron la muerte.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar a toda velocidad, mientras los vecinos de la zona alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia; se desconoce el paradero de los culpables.

El cuerpo fue llevado al anfiteatro para ser identificado por familiares

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acompañados por una ambulancia; los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante varios minutos se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos, posteriormente el cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial donde se espera que pueda ser identificado formalmente por sus familiares.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque; sin embargo, autoridades de la fiscalía capitalina informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, dar con los responsables y determinar si el crimen está relacionado con algún ajuste de cuentas.

¿Qué hacer en caso de una balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?


