¡Nadie se salva! Asesinan al líder ganadero Samuel González Rodríguez en Colima

Samuel González Rodríguez, recién nombrado presidente de la Asociación Ganadera Local y reelecto como dirigente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc, Colima fue asesinado a balazos la noche del martes 3 de marzo, apenas cuatro días después de que el líder ganadero había rendido protesta en el cargo.

El ataque ocurrió cuando salía de un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla, en el municipio de Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque fue trasladado para recibir atención médica, las heridas fueron de tal gravedad que perdió la vida minutos después.

¿Qué pasó con el presidente de la Asociación Ganadera en Cuauhtémoc?

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) confirmó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado tras los hechos ocurridos la noche del 3 de marzo de 2026.

Según la información oficial, el reporte se recibió a través del 911, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en un rancho de la colonia La Lagunilla.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la propia Fiscalía, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Samuel “N”, de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc.

Investigación por homicidio en Cuauhtémoc, Colima

El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y anexar los dictámenes periciales a la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que ya se realizan trabajos de campo y de gabinete para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento no se han dado a conocer posibles líneas de investigación ni personas detenidas.

El asesinato de González Rodríguez ocurre en un contexto complejo para el estado, donde distintos sectores productivos han expresado preocupación por los hechos de violencia registrados en los últimos meses.

¿Quién era Samuel González Rodríguez?

Samuel González Rodríguez tenía una amplia trayectoria dentro del sector ganadero en el municipio de Cuauhtémoc. Apenas días antes había asumido la presidencia de la Asociación Ganadera Local y recientemente había sido reelecto como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

Su muerte ha generado consternación entre productores y habitantes de la región, quienes lo reconocían como un referente dentro del gremio.

Recordar que el crimen contra agricultores, ganaderos y productores en el país no tiene freno, pues el pasado 20 de octubre 2025, se reportó el hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, Michoacán; presentaba huellas de violencia a manos del crimen organizado.