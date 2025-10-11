Asesinan a cantante y modelo argentino en CDMX ¿Qué se sabe?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), la noche del 9 de octubre.

En el momento de su muerte, el cantante conducía una camioneta rentada sobre la lateral de Anillo Periférico cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Uno de los pasajeros de la moto descendió, se acercó a Fede Dorcaz y le disparó para después escsapar con su cómplice.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que se dio parte al agente del Ministerio Público para la apertura de la investigación pertinente.

Autoridades confirmaron que la víctima fallecida es un joven cantante de origen argentino llamado Fede Dorcaz, su novia, quien lo acompañaba, también resultó herida de bala y ya se encuentra en el hospital.

#MientrasDormía | Ataque directo contra conductor en Periférico



Un hombre, presuntamente de origen argentino, fue atacado a balazos y murió en el lugar. La mujer que lo acompañaba resultó herida. Los agresores, que viajaban en motocicleta, dispararon en repetidas ocasiones… pic.twitter.com/Y11SkY8ZsJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

¿Ataque directo o asalto?

La pareja que viajaba a bordo de una camioneta blanca, fue interceptada en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, cuatro sujetos armados dispararon contra el auto, asesinando al actor perteneciente a Mar de Plata, Argentina.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la muerte del modelo de 29 años se debió a un ataque directo y comentaron ya se encuentran investigando el paradero de los asesinos que huyeron en tres motos.

Versiones extraoficiales indican que el joven se resistió a un asalto y esa fue la razón de los disparos. Algunos de los automovilistas que iban pasando por el lugar grabaron segundos después del atentado, lamentando los hechos.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la… pic.twitter.com/aMrSsOtVcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

Van tres extranjeros asesinados en México

Dorcaz se suma a la cifra de extranjeros asesinados en México el último mes. Los dos anteriores fueron los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown, asesinados en el Estado de México el pasado 17 de septiembre, tras haber sido reportados como desaparecidos.

La investigación de los originarios de Colombia ya cuenta con cuatro vinculaciones a proceso, los acusados tienen nexos criminales.

Novia de Dorcaz reacciona

La novia del fallecido no ha comentado nada sobre lo sucedido la noche de ayer, solamente le declaró unas palabras de despedida a su pareja.

La Fiscalía General de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública han rastreado a los señalados en distintas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo, hasta ahora sin éxito. Los atacantes quedaron grabados en cámaras del C4.