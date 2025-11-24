Caen dos por homicidio de Fede Dorcaz, cantante argentino ejecutado en un auto en CDMX

Dos hombres fueron detenidos por estar relacionados con el homicidio de Federico Dorcazbero, cantante argentino también conocido como Fede Dorcaz, ocurrido en la Ciudad de México (CDMX) el 9 de octubre de 2025.

El cantante fue atacado balazos cuando conducía una camioneta sobre la lateral de Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

¿Quiénes son los supuestos asesinos del cantante Fede Dorcaz?

Los dos probables responsables fueron identificados como Geovanni "N" y Andy "N", ambos de 18 años, quienes fueron detenidos en dos hechos distintos y ya fueron vinculados a proceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que se dio parte al agente del Ministerio Público para la apertura de la investigación correspondiente.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a Andy “N” y a Geovanni “N” por su probable participación en el homicidio doloso de un hombre de nacionalidad argentina que se desempeñaba como cantante", indicaron en un comunicado hoy.

¿Asalto o ataque directo contra Fede Dorcaz?

La investigación por estos hechos fue iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Este lunes 24 de noviembre de 2025 las autoridades informaron que, de acuerdo con las primeras versiones, la víctima se opuso a un asalto, mientras se encontraba en su vehículo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el 9 de octubre pasado que al parecer fue un ataque directo a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.

Los probables responsables, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas, informó ese día la SSC.

Hoy se indicó que de acuerdo con la investigación, tres moticicletas le cerraron el paso y varios sujetos descendieron, entre ellos Andy “N”, quien, en compañía de Geovanni “N”, habría accionado un arma de fuego en su contra.

Tras la agresión, ambos abordaron nuevamente una motocicleta y huyeron del sitio.

Así fue la detención de los dos presuntos implicados en asesinato de Fede Dorcaz

Andy “N” fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una persecución derivada de una solicitud ciudadana de auxilio y Geovanni “N” fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Ambos fueron imputados por el delito de homicidio doloso se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva tras una audiencia ayer y permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El 17 de octubre, Andy “N” fue detenido tras una denuncia ciudadana de auxilio por robo a transeúnte en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este sujeto fue arrestado luego de una persecución y un intercambio de disparos con los policías, donde resultó lesionado y recibió atención médica.

El 20 de noviembre se llevaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con el caso, ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Durante las diligencias, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la SSC, detuvieron a Geovanni “N” y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

