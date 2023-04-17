VIDEO: Asesinan a político de la India durante una transmisión en vivo para televisión

Durante la noche del pasado sábado 15 de abril, el asesinato de Atiq Ahmad le dio la vuelta al mundo por ocurrir con las cámaras encima y durante su traslado a un examen médico. Se trata de un político de la India, concretamente un ex legislador que se encontraba preso por secuestro y que fue abatido junto a su hermano durante una transmisión en vivo.

Tres hombres fingieron ser periodistas para acercarse a Ahmad y, de acuerdo con las autoridades locales, tras accionar fuego contra el político y su hermano, al menos uno de ellos gritó "Jai Shri Ram", una exclamación utilizada por nacionalistas hindúes que están en contra del pueblo musulmán.

El atentado ocurrió en la ciudad de Prayagraj, dentro del estado de Uttar Pradesh, justo cuando el político y su hermano eran escoltados por oficiales de policía, quienes no pudieron evitar el ataque y terminaron con las dos personalidades derribadas en el suelo, con impactos de bala en la cabeza y conmoción total en la India.

Video del asesinato de Atiq Ahmed, el político de la India que mataron en una transmisión

A través de redes sociales comenzaron a difundir imágenes del suceso que generó controversia alrededor del mundo, pues se puede ver cómo se acerca una persona de camisa y pone la pistola sobre la figura de Ahmad y de su hermano Ashraf, quienes terminaron abatidos sobre el suelo mientras los responsables eran detenidos.

ADVERTENCIA, FUERTES IMÁGENES ⚠️



Un exlegislador en el parlamento de la #India, condenado por secuestro, fue asesinado a tiros junto con su hermano mientras la policía los escoltaba para un chequeo médico; el asesinato fue captado en vivo por televisión.



Se sabe que los… pic.twitter.com/2RBqQftEsg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 16, 2023

Reportes señalan que uno de los responsables se rindió de inmediato ante la respuesta de los oficiales, quienes informaron que los asesinos se acercaron en motocicletas presumiendo ser reporteros; sin embargo, cuando se percataron las intenciones ya era demasiado tarde.

El atentado dejó otras dos personas heridas, pues luego de los primeros disparos se puede escuchar cómo continúan efectuando balazos contra el ex legislador y su hermano, individuos envueltos en polémica por actos delictivos realizados durante su etapa como funcionario de la India.

Atiq Ahmed, político de la India, investigado por secuestro y asesinato

Atiq Ahmed era un político de 60 años que surgió de una familia en extrema pobreza, pero que consiguió forjar su camino en los negocios y establecer riqueza alrededor de su persona, por lo que se hizo de mucha influencia en su ciudad y llegó a ocupar cargos públicos desde 1989.

En 2019 fue condenado por el secuestro de Umesh Pal, un abogado que había testificado en su contra por el asesinato de un legislador en el 2005.