Fraude médico: investigan a falsa enfermera que atendió a más de 4 mil pacientes sin licencia en EU

Una mujer de Palm Coast fue puesta bajo custodia después de una extensa pesquisa coordinada por la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler en colaboración con una clínica local y diversas agencias estatales y federales. La acusada se desempeñó como falsa enfermera, pues no contaba con la licencia requerida, proporcionando atención a miles de personas sin su consentimiento.

La mujer ejerció como enfermera sin licencia, atendiendo a miles de pacientes

La indagación sobre Autumn Bardisa, de 29 años, se inició en enero de 2025, después de que los directivos del hospital AdventHealth Palm Coast Parkway reportaran la finalización de su empleo. La razón fue que la trabajadora se había hecho pasar por una enfermera certificada, utilizando una credencial de otra persona y presentando documentación alterada para obtener su puesto.

Bardisa había sido contratada originalmente en julio de 2023 como técnica de enfermería avanzada. Durante su proceso de contratación, ella sostuvo que tenía la formación académica necesaria para ser enfermera titulada y, más tarde, aseguró haber superado el examen nacional para obtener su licencia. A continuación, proporcionó un número de registro que pertenecía a otra profesional con su mismo nombre de pila, pero con un apellido distinto.

TE PUEDE INTERESAR: Niños eran obligados a meterse a sus mochilas como castigo en centro de salud mental; autoridades investigan

Cuando se le pidió aclarar la discrepancia, alegó que se debía a un matrimonio reciente y se le solicitó presentar su certificado de boda, un documento que nunca entregó.

La mentira salió a la luz en enero de 2025, cuando un colega, motivado por un posible ascenso de Bardisa, revisó el estatus de su licencia y descubrió que solo tenía una certificación de auxiliar de enfermería, la cual ya había caducado. La situación fue reportada a la gerencia del hospital, que comenzó su propia revisión interna. Al no poder confirmar su identidad, Bardisa fue despedida el 22 de enero de 2025. Tras su salida, la institución médica contactó a las autoridades para iniciar una investigación penal.

Autumn Bardisa enfrenta múltiples cargos por ejercer ilegalmente y uso fraudulento de datos personales

Durante la exhaustiva investigación de siete meses, en la que también participaron el Departamento de Salud de Florida y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se determinó que la implicada había atendido a 4,486 pacientes entre junio de 2024 y enero de 2025, sin poseer jamás una licencia de enfermería válida.

Detenida falsa enfermera que robó a Chavita en el 2005

Se reveló que compartía el nombre de pila con la verdadera enfermera, a quien había conocido en la universidad, pero con la que no mantenía una relación personal, y que trabajaba en una clínica diferente dentro de la misma red hospitalaria.

El 5 de agosto, se emitieron siete órdenes de detención en su contra por ejercer una profesión de salud sin permiso legal y otros siete cargos por el uso fraudulento de datos personales. Fue aprehendida en su residencia y trasladada a una cárcel local, donde se le impuso una fianza de 70 mil dólares.

El alguacil Rick Staly calificó el caso como “uno de los fraudes médicos más preocupantes” que han indagado, señalando que la mujer puso en riesgo la vida de miles de personas y traicionó la confianza de los pacientes, sus familias y toda la comunidad de profesionales de la salud.

