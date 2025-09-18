Asesinan a tiros a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Morena de Santiago Sochiapan, Veracruz

La violencia volvió a golpear al sur de Veracruz. La noche del miércoles 17 de septiembre fue asesinado a balazos Ignacio Pablo Sánchez, expresidente municipal de Santiago Sochiapan y excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal para el periodo 2026–2029. El ataque ocurrió dentro de un inmueble de la propiedad del exalcalde, ubicado en un tramo carretero que conecta con la comunidad de Sochiapan.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el exalcalde de Santiago Sochiapan?

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al ‘911' sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos policiales localizaron los cuerpos sin vida del exalcalde y de su colaborador aún sin identificar de manera oficial, ambos con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El sitio fue resguardado por la Policía Municipal, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona.

¿Qué dice la Fiscalía de Veracruz sobre el asesinato?

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El organismo precisó que se trabaja en la recolección de indicios y entrevistas con testigos para integrar la carpeta de investigación.

Reacción del Partido del Trabajo en Veracruz

Vicente Aguilar, dirigente estatal del PT, confirmó el asesinato y condenó la agresión contra quien fuera su representante en la pasada contienda electoral. “Acaban de asesinar junto con uno de sus ayudantes, se metieron a su negocio y lo asesinaron”, declaró el dirigente, al exigir a las autoridades que se castigue a los responsables.

Segundo ataque en menos de dos mesos contra funcionario de Santiago Sochiapan.

No es la primera vez que la violencia golpea a funcionarios de Santiago Sochiapan. En julio pasado, la presidenta municipal María Isela López Álvarez fue víctima de un intento de asesinato en Oaxaca, cuando sujetos armados atacaron mientras acudía a un salón de belleza en la colonia Palma Sola, de María Lombardo.

Aunque la alcaldesa resultó ilesa, el director de Seguridad Pública, Efraín Julio Martínez Trinidad, terminó herido.

Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos que reflejan la inseguridad que enfrentan los representes municipales de la región, marcada por amenazas y ataques recurrentes.