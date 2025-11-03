El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, sacudió a Uruapan, Michoacán, y expuso nuevamente la crisis de violencia que enfrenta México.

El edil fue atacado a balazos durante el evento del Festival de las Velas del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, pese a haber pedido en múltiples ocasiones apoyo federal. Desde su llegada al cargo en 2024, había denunciado amenazas del crimen organizado. “No dejen solo a Uruapan”, había pedido semanas antes a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch.

Asesinato de Alcalde Carlos Manzo en Uruapan “despertó al tigre”

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, el regidor Víctor de la Cruz, víctima colateral del ataque armado en Uruapan, lanzó un llamado urgente tras la tragedia.

"Íbamos con él, muy cerca, cuando se perpetró este ataque tan cobarde, tan doloroso que nos llena de rabia, de tristeza a todo Uruapan y a Michoacán”, explicó.

El funcionario aseguró que el asesinato es un mensaje directo contra todo el equipo de Manzo, pero afirmó que seguirán su legado: “Si a él le pasaba algo, se despertaría un tigre y ese tigre es el pueblo de Michoacán. No van a callar la voz de nuestro presidente”, agregó el regidor Víctor de la Cruz.

"Dejen de hacer oídos sordos, necesitamos seguridad, que cambie la estrategia".

Exigen cambio en la estrategia federal de seguridad

Desde el hospital, el regidor exigió al Gobierno Federal y estatal “dejar de hacer oídos sordos” ante la violencia que vive la región.

Criticó la política de “abrazos, no balazos” y pidió una estrategia real:

“No necesitamos seguridad sólo para los funcionarios. Se necesita orden en todo México. Que el gobierno venga y viva lo que vivimos nosotros”, detalló.

Finalmente, advirtió que la voluntad del movimiento independiente del Sombrero sigue más viva que nunca:

“Mataron a nuestro presidente, pero su voz no morirá. Vamos a seguir en pie, luchando por justicia y por la paz que él soñó para Uruapan”, sentenció.