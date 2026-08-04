Familiares y amigos despiden a Soldi C4 tras su asesinato en Guadalajara
Familiares, amigos y artistas despidieron a Soldi C4, el rapero asesinado durante la grabación de un video musical en Guadalajara; autoridades continúan la investigación.
Familiares, amigos e integrantes de la comunidad artística se reunieron para despedir a Jesús Alejandro Vargas, conocido como Soldi C4, quien fue asesinado el pasado viernes mientras grababa un video musical en Guadalajara.
El productor y rapero recibió el último adiós en una misa de cuerpo presente en Tlaquepaque, mientras que la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación.