Jesús Daniel fue arrebatado de su familia hace siete años: Tenía 41 días de nacido cuando fue robado en Toluca y este es el modus operandi | VIDEO

Una familia exige justicia y pide apoyo de la ciudadanía para localizar a Jesús Daniel Cruz Domínguez, un bebé que fue sustraído con violencia cuando tenía apenas 41 días de nacido en Toluca, Estado de México.

Así engañaron a su mamá

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2019 en la comunidad de Santiago Miltepec. La madre del menor, Ruth Leticia Domínguez, fue citada bajo el engaño de recibir un apoyo social; sin embargo, al llegar al lugar fue agredida físicamente para arrebatarle a su bebé.

“Ahí en esos departamentos me golpearon, me drogaron para quitarme a mi hijo... Me destrozaron el pie para que yo no pudiera hacer nada”, relató Ruth Leticia, quien permaneció cuatro días hospitalizada debido a las lesiones.

Siete años sin pistas sobre su paradero

A pesar de que el padre del menor inició la denuncia ante el Ministerio Público de inmediato, a siete años del crimen no hay datos concretos sobre el paradero de Jesús Daniel.

Actualmente, las autoridades y la familia cuentan con progresiones de edad realizadas por computadora que muestran cómo luciría el niño hoy en día.

Su madre mantiene la búsqueda activa y solicita el apoyo de la población para aportar cualquier información que permita ubicarlo y lograr su regreso a casa.