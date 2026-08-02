Tapetes de Temoaya son nombrados Patrimonio Cultural, pero una crisis amenaza con apagar sus telares

Los tradicionales tapetes de Temoaya, elaborados por manos otomíes en el Estado de México, recibieron el reconocimiento como Patrimonio Cultural; sin embargo, detrás de la distinción existe un problema que amenaza la continuidad de este oficio: los artesanos enfrentan dificultades para conseguir la lana necesaria para mantener sus telares trabajando.

Tapetes de Temoaya reciben reconocimiento mientras artesanos luchan por mantener vivo el oficio

A sólo 76 kilómetros de la Ciudad de México, esta actividad forma parte de la identidad de Temoaya desde hace décadas; los primeros talleres de lana surgieron en 1969 y, desde entonces, distintas familias han encontrado en la elaboración de tapetes una fuente de trabajo y una forma de preservar sus raíces.

¿Por qué está en riesgo la elaboración de tapetes de Temoaya?

El problema está en la materia prima; artesanos consultados señalan que la lana de borrego producida en México no cuenta con la resistencia que necesitan para sus piezas, por lo que dependen de material proveniente de Australia.

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La escasez ya ha provocado que algunos habitantes abandonen el oficio y quienes permanecen enfrentan dificultades para cumplir con sus trabajos.

Familias como la de María Esthela Cruz han mantenido esta tradición incluso después de atravesar otros momentos complicados, como la pandemia; ahora consideran que la falta de lana representa uno de sus mayores desafíos: Los artesanos esperan respuestas de las autoridades municipales sobre las acciones para atender la problemática.