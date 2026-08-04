Muerte de Karla Valeria Jiménez en Puebla: familiares denuncian violencia y tráfico de influencias en Fiscalía

Familiares y amigos de Karla Valeria Jiménez, joven de 22 años hallada sin vida el 26 de julio en su domicilio del Infonavit San Aparicio en Puebla, realizaron una manifestación en el Zócalo de la ciudad exigiendo justicia. Los manifestantes aseguran que Karla Valeria no se quitó la vida, ya que presentaba signos de violencia, y demandan avances en la investigación por parte de la Fiscalía de Puebla.

La madre de la víctima, Carolina Sánchez, denunció desconocer el paradero de su nieto de cuatro años, quien está bajo custodia de su padre, Jauriel, señalado como principal sospechoso. Además, acusaron un presunto tráfico de influencias, al señalar que un familiar de la expareja, identificado como Víctor Ramírez Águila, labora en la Fiscalía, por lo que exigen su destitución e investigación.