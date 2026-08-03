Cayó uno de los más buscados... y el estado respondió con fuego

La captura de Alfonso Fernández, alias “El Poncho” o “La Quiringua”, desató una jornada de bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán. De acuerdo con autoridades de seguridad, el presunto líder del Cártel de Los Reyes fue detenido en la comunidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes, junto con otras dos personas. Durante el operativo también fueron aseguradas armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas.

Alfonso “N” era uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. Tras su detención, se registraron bloqueos en al menos cinco carreteras de municipios como Los Reyes, Tocumbo y Peribán. El presunto líder criminal fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, donde continuará su proceso legal.