“Narconovela”... El “R1" estaría implicado en el asesinato de la influencer Valeria Márquez
Nuevos detalles sobre el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, relacionan el crimen con el hijo del “R1".
El caso de Valeria Márquez, la creadora de contenido asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, volvió a cobrar relevancia luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelara que las investigaciones apuntan a que el feminicidio habría sido ordenado por Ramón Ángel Álvarez, alias “El R-1", a petición de su hijo Francisco Álvarez Solorio, quien mantenía una relación sentimental con la joven y presuntamente ya la había amenazado en diversas ocasiones.
De acuerdo con García Harfuch, esta línea de investigación aún deberá acreditarse judicialmente. “El R-1”, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido la semana pasada y también es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. No obstante, hasta ahora permanece en prisión preventiva por delitos relacionados con drogas y armas, sin que se le haya imputado formalmente alguno de esos homicidios.