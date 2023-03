Aspirantes a consejeros del INE harán examen este martes

Ciudad de México. Todo listo en la Cámara de Diputados para la segunda etapa del proceso de selección de consejeros del INE. El salón de sesiones de San Lázaro será la sede.

Este martes, las 531 personas que cumplieron con los requisitos, presentarán examen de conocimientos en cuatro rubros. Habrá medidas para que los aspirantes no puedan copiar ni llevar acordeón. Quien lo haga quedará fuera de la competencia de los cuatro cargos a consejeros en el INE.

Quien copie quedará fuera

En un comunicado, el Comité Técnico de Evaluación advierte que, “está prohibido y será causal de cancelación automática del registro cualquier conducta dirigida a responder el examen de manera fraudulenta”.

Para ello, dispuso prohibir el ingreso de mochilas, maletas, bolsas, dispositivos electrónicos, incluyendo relojes inteligentes.

El examen se realizará en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana.

¿Cómo se realizará la prueba a los aspirantes?

Se detalla que los aspirantes a consejeros electorales recibirán todos los materiales requeridos para presentar el examen.

La prueba consta de cuatro temas en materia constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.

El Comité de Evaluación informo que la prueba que realizan los 531 aspirantes a consejeros del INE tendrá una duración aproximada de 3 horas.

Además, se instalarán dos filtros de seguridad, el primero será para acceder a las instalaciones de la cámara de diputados y el segundo para ingresar al Salón de Sesiones, en ambos casos los aspirantes deberán acreditar su identidad como la credencial del INE.

Aspirantes no cumplieron requisitos

El pasado viernes, el Comité Técnico informo que hubo 32 aspirantes que no quedaron registrados en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria, mismos que no podían ser subsanados mediante la prevención que se hizo.

Además de rechazar la postulación de tres aspirantes que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura