A puerta cerrada aspirantes a consejeros INE realizan examen

Ciudad de México 531 aspirantes a consejeros del INE realizan examen para renovar cuatro cargos en el Consejo General del INE. La prueba se realiza a puerta cerrada en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados

A su llegada los participantes tuvieron que pasar con credencial en mano dos filtros de seguridad para garantizar que la identidad de quienes fueron seleccionados para la segunda etapa.

Los aspirantes a consejeros electorales recibieron todos los materiales requeridos para presentar el examen.

El examen de conocimientos consta de cuatro temas en materia constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.

El Comité de Evaluación informo que la prueba que realizan los 531 aspirantes a consejeros del INE tendrá una duración aproximada de 3 horas.

¿Quienes participan en la prueba?

En la prueba participan 164 mujeres, 358 hombres, 5 personas no binarias, 1 mujer trans y 3 no especificaron.

El pasado viernes, el Comité Técnico informo que hubo 32 aspirantes que no quedaron registrados en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria.

Ninguan facilidad para copiar en el examen

Y para que nadie pueda tener ayuda extra o sacar acordeones para responder el examen se prohibió que los participantes ingresaran con mochilas, maletas, bolsas, dispositivos electrónicos, incluso, relojes inteligentes.

El Comité Técnico de Evaluación advirtió que, “está prohibido y será causal de cancelación automática del registro cualquier conducta dirigida a responder el examen de manera fraudulenta”.

Mañana miércoles el Comité Técnico encargado de evaluar a los participantes dará a conocer la lista de hasta el 50 por ciento de los aspirantes con mayor puntaje en el examen, cuidando la paridad de género

