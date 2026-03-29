Fueron a cantar a una fiesta y el cumpleañero los atacó: Muere vocalista del Grupo Reacción tras balacera en Tijuana

La violencia en Tijuana alcanzó esta madrugada la rama musical local y tristemente arrebató una vida. El grupo musical norteño "Grupo Reacción", originario de Rosarito, acudió al salón de eventos "El Roble" para amenizar un show privado, el cual sería una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo a reportes locales, el propio cumpleañero, un joven de unos 25 años, pasó de ser el anfitrión a agredir a balazos a los miembros del grupo musical.

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CUMPLEAÑERO MATA A VOCALISTA EN SU FIESTA



TRAGEDIA SIN MOTIVO DEJA UN MUERTO Y UN HERIDO EN TIJUANA



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Un cumpleañero contrató al grupo musical Reacción para su fiesta privada en el Salón El Roble, colonia Ciudad Jardín… pic.twitter.com/oBiCGkd9Gn — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 29, 2026

Cumpleañero ataca a "Grupo Reacción" durante su presentación

Cerca de la avenida Francisco Villa, en la colonia Ciudad Jardín, los servicios de emergencia recibieron el reporte de múltiples detonaciones. Testigos relataron que el cumpleañero comenzó a realizar disparos al aire con un arma de fuego, pero momentos después dirigió el ataque hacia los músicos.

El saldo fue mortal: Arturo Rivera, vocalista de la agrupación, murió de manera instantánea en el lugar tras recibir impactos directos.

Publicaciones del anfitrión de la fiesta en Tijuana muestran al grupo musical durante su show

Minutos antes del crimen, el presunto responsable subió una historia a sus redes sociales donde aparecía el grupo musical durante su show, incluyendo a Arturo cantando. En el video se veía un ambiente de fiesta, sin imaginar que ese evento sería el último del vocalista.

¿Quién era Arturo Rivera? Vocalista del Grupo Reacción asesinado en Tijuana

Arturo Rivera, conocido como "El Pollo", era el alma del "Grupo Reacción" desde 2017. No solo era el vocalista, sino también el encargado del bajo quinto.

Rivera era conocido como un músico profundamente agradecido con su trayectoria, alguien que disfrutaba hacer transmisiones en vivo para conectar con su público y que siempre apoyaba a los nuevos talentos que intentaban abrirse paso en el género norteño.

Integrante de "Grupo Reacción" herido tras ataque en Tijuana

Raúl, otro integrante del grupo de apenas 24 años, resultó herido por los proyectiles. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos informaron que, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Mientras tanto, la calle Del Roble, donde sucedieron los hechos, quedó acordonada por peritos de la Fiscalía, quienes recolectaron los casquillos y las evidencias.

Fiscalía de Baja California comienza con las investigaciones por el ataque contra "Grupo Reacción"

La Fiscalía General del Estado ha iniciado las indagatorias para capturar al anfitrión, de quien ya se tienen datos preliminares.

La comunidad musical de Rosarito y Tijuana se ha volcado en mensajes de apoyo para la familia de "El Pollo", exigiendo que este ataque en un salón de eventos obtenga justicia.