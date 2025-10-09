Atacan a balazos durante concierto del grupo Agua Marina en Lima, Perú (VIDEOS)

Durante el concierto de un grupo de cumbias llamado Agua Marina, en Lima, Perú, se desató un tiroteo que dejó al menos a cinco heridos por los balazos, entre ellos cuatro músicos de la agrupación.

El ataque armado sucedió en la noche del miércoles 8 de octubre de 2025 en el Círculo Militar de la comunidad de Chorrillos. Luis y Manuel Quiroga, César More y Willy Ruiz son los músicos que resultaron lesionados tras el atentado.

VIDEOS: Así se escucharon los balazos en el concierto de Agua Marina

Las autoridades mencionaron que los disparos de arma de fuego proveían desde la parte posterior del escenario. En redes sociales, asistentes al concierto de Agua Marina compartieron videos del momento cuando el grupo interpreta una canción y es cuando es posible escuchar los disparos. Algunos asistentes se lanzaron al suelo, con el fin de protegerse de los balazos.

Al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hacia los músicos. Los heridos fueron trasladados al hospital, donde su condición de salud es reportada como estable. Las investigaciones sobre este ataque armado continúan.

La Policía Nacional del Perú informó que hizo un operativo tras el tiroteo para tratar de hallar a los responsables, sin éxito. . Mientras que el Ministerio del Interior destacó que el evento privado no contaba con las garantías de seguridad, “por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes” mencionó en un comunicado.

Grupo Agua Marina ya había recibido amenazas

Hace seis meses, José Quiroga, líder del grupo musical Agua Marina, ya había denunciado públicamente que había recibido amenazas y extorsiones tras el asesinato de su colega Paul Flores, quien fue atacado por delincuentes.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, mencionó en marzo de 2025.

Quiroga denunció que Agua Marina había recibido amenazas e incluso ataques previos, ya que el autobús donde se trasladaban fue atacado a balazos en la comunidad de San Juan de Lurigancho.

Después de ello, el grupo mencionó que había reforzado su personal de seguridad privada.