Balacera en Tlalpan: ¡De varios tiros! Asesinan en un ataque armado a un motociclista

Mientras usted dormía, durante la madrugada de hoy, un ataque armado sacudió a la alcaldía Tlalpan en la CDMX: un sicario desató una balacera tras disparar al menos siete tiros contra un motociclista, desatando una emergencia, alerta vecinal y un intenso operativo policial en la zona.

La madrugada de este miércoles, la alcaldía Tlalpan se convirtió en escenario de violencia cuando un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Héroes de Padierna. De acuerdo con reportes preliminares, el agresor se le acercó y lo atacó a quemarropa, dejándolo sin vida en plena vía pública.

El cuerpo quedó tendido junto a un vehículo estacionado, mientras peritos de la Fiscalía resguardaron los casquillos percutidos con vasos de plástico para preservar la evidencia.

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Opichén y Sacalúm, lo que generó la movilización inmediata de policías de investigación y elementos preventivos que acordonaron la zona para permitir las labores periciales y evitar la concentración de curiosos.

Accidente en motocicleta deja a un joven grave en Azcapotzalco

En otro hecho de la madrugada, un joven de aproximadamente 25 años sufrió un fuerte accidente en la colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. Según testigos, circulaba en motocicleta cuando perdió el control y se impactó contra la banqueta, quedando tirado sobre el camellón.

Vecinos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia y minutos después una ambulancia llegó para estabilizar al lesionado, quien fue trasladado a un hospital en estado delicado.

Huelga en el Monte de Piedad: Más de mil 900 trabajadores paran labores

También durante las primeras horas de este miércoles, el sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad estalló en huelga al acusar incumplimiento del contrato colectivo. Con banderas rojas y negras en la sucursal de la calle Palma, en la alcaldía Cuauhtémoc, los empleados exigieron respeto a sus derechos laborales.

De acuerdo con el sindicato, el paro cuenta con respaldo en las 300 sucursales del país. El secretario sindical, Arturo Sayún González, pidió a las autoridades laborales fungir como mediadoras para evitar afectaciones a los usuarios y reiteró que el objetivo es abrir el diálogo con la dirección de la institución.