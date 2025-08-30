VIDEOS |Tula en alerta: 50 disparos y un doble asesinato en la carretera Tula-Tepetitlán

Dos hombres fueron asesinados a tiros la noche del pasado viernes en el municipio de Tula, Hidalgo, en lo que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas. Las víctimas viajaban en una camioneta sobre la carretera Tula-Tepetitlán, a la altura de la colonia San Francisco Bojay, cuando fueron embestidos por un ataque a balazos perpetrado desde otro vehículo en movimiento.

Dos hombres fueron asesinados en Tula, Hidalgo, en lo que se investiga como un ajuste de cuentas

El violento suceso dejó más de cincuenta impactos de bala en el lugar, lo que provocó que los dos ocupantes de la camioneta perdieran la vida al instante. Al llegar al sitio, los agentes de la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encontraron esparcidos sobre el asfalto decenas de casquillos de grueso calibre.

Violencia en Tula-Tepetitlán: Investigan asesinato de dos hombres tras ataque en carretera



¡Violencia al límite en #Hidalgo! 🚨 Con más de 50 disparos, dos hombres fueron ejecutados en una camioneta sobre la carretera Tula-Tepetitlán.



Las autoridades investigan el caso como… pic.twitter.com/B5WUv2BLHk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2025

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona detenida en relación con este doble homicidio. De acuerdo con información preliminar de la Procuraduría estatal, la línea de investigación principal apunta a una pugna entre grupos criminales que operan en la región.

Autoridades investigan vínculos con grupos criminales en la región tras el doble homicidio

Tras el crimen, la zona fue resguardada por elementos de seguridad para permitir las labores de peritaje y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque.

