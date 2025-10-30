Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
EU ataca nuevamente una narcolancha en el Pacífico; se reportan 4 muertos

Este miércoles se confirmó otro ataque de EU a una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico, tras operativos recientes a narcolanchas.

ataque embarcación EU en el Pacífico.jpg
|X: @Pete Hegseth
Notas
Mundo
Escrito por: Iveth Ortiz
Este miércoles 29 de octubre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos (EU) informó sobre otro ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el este del Pacífico, operada por una organización designada como terrorista.

De acuerdo con reportes, la narcolancha transportaba narcóticos por estas rutas asociadas al crimen organizado, por lo que en el operativo, que se llevó a cabo en aguas internacionales, murieron cuatro hombres.

Información en desarrollo...

