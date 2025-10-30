EU ataca nuevamente una narcolancha en el Pacífico; se reportan 4 muertos
Este miércoles se confirmó otro ataque de EU a una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico, tras operativos recientes a narcolanchas.
Este miércoles 29 de octubre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos (EU) informó sobre otro ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el este del Pacífico, operada por una organización designada como terrorista.
De acuerdo con reportes, la narcolancha transportaba narcóticos por estas rutas asociadas al crimen organizado, por lo que en el operativo, que se llevó a cabo en aguas internacionales, murieron cuatro hombres.
Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025
This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe
Información en desarrollo...