VIDEO: EU ataca cuatro barcos “narcoterroristas"; hay 14 muertos y un sobreviviente

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra presuntos barcos “narcoterroristas”, calificados de esta forma por las autoridades estadounidenses, los cuales dejaron un saldo de 14 muertos y al menos un sobreviviente.

El ataque ocurrió en el Pacífico oriental el lunes 27 de octubre de 2025, aseguró Pete Hegseth, secretario de Guerra de la Unión Americana y fueron contra lanchas operadas por organizaciones terroristas que trafican con drogas.

Añadió que las operaciones eran conocidas por los órganos de inteligencia, “ya que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos”.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



Balance fatal: 14 muertos en tres ataques y un sobreviviente bajo custodia mexicana

El funcionario detalló que fueron tres ataques “cinéticos letales” contra cuatro embarcaciones. “Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente” detalló Hegseth. Los ataques fueron realizados en aguas internacionales.

Sobre la persona sobreviviente, el Comando Sur de Estados Unidos inició los protocolos estándar de búsqueda y rescate. No obstante, “las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, afirmó Pete Hegseth.

“Han matado más que Al-Qaeda”: La comparación del secretario de Guerra Hegseth

El secretario de Guerra de nuevo mencionó que el ataque contra estos “narcoterroristas” es equivalente a la lucha contra Al-Qaeda, el grupo terrorista que diseñó y ejecutó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otros países. Ahora, estamos defendiendo el nuestro. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, aseveró Hegseth.

Tensión geopolítica: El historial de ataques a narcolanchas provenientes de Venezuela

Este sería el segundo ataque en el océano Pacífico, ya que los anteriores fueron en el Caribe. El anterior ocurrió el 21 de octubre de 2025 y dejó un saldo de dos muertos.

Antes de ello, las autoridades de Estados Unidos han atacado al menos siete ocasiones a igual número de “narcolanchas” con estupefacientes, la mayoría procedentes de Venezuela, lo que causó tensiones con el dictador Nicolás Maduro.