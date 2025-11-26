¡Colapso total en carreteras de México! Cierre en autopistas de Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato: Tramos afectados hoy 26 de noviembre

¡Atención, conductores! Se reporta el cierre de algunas carreteras de México para este 26 de noviembre 2025; te compartimos las autopistas y zonas más afectadas por los cierres carreteros.

Entre las autopistas con cierres totales están la Tlaxcala-Puebla, así como diferentes carreteras ubicadas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.