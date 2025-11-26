¡Colapso total en carreteras de México! Cierre en autopistas de Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato: Tramos afectados hoy 26 de noviembre
Entre los estados afectados por el cierre de carreteras están Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Sinaloa; estas son las autopistas afectadas.
¡Atención, conductores! Se reporta el cierre de algunas carreteras de México para este 26 de noviembre 2025; te compartimos las autopistas y zonas más afectadas por los cierres carreteros.
Entre las autopistas con cierres totales están la Tlaxcala-Puebla, así como diferentes carreteras ubicadas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
EN VIVO
Continúa el cierre en la autopista de Tlaxcala; alternativas viales
Manifestantes continúan con el cierre total de la autopista Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala; el bloqueo se reporta en el kilómetro 071+500.
Como alternativa vial se recomienda utilizar la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.
Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 26, 2025
¡Tres días de bloqueo en carreteras de Michoacán! Autopistas afectadas
Por tercer día consecutivo se mantienen los bloqueos en al menos 9 carreteras de Michoacán, 4 de ellos en la autopistas México-Guadalajara; piden tomar precauciones.
El resto de cierres se presentan en las carreteras federales de la región Ciénega, en los límites con el estado de Jalisco.
Carreteras de Michoacán que permanecen cerradas
🛑 PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
🛑 ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
🛑 ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
🛑 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE
🛑 VISTA HERMOSA: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.
🛑 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
🛑 SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
🛑 VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas
🛑 VILLAMAR: Carretera Villamar - Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata.
⚠️#AlertaVial 12:00 horas | Te compartimos el estatus de las manifestaciones en las siguientes vialidades de Michoacán:— C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 26, 2025
🟢ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro. LIBRE POR 2 HORAS
🔴PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de… pic.twitter.com/M9wJ3kp2cf
Bloqueos en casera de Ocotlán y 5 carreteras de Jalisco; autopistas afectadas
Se cumplen más de 48 horas de bloqueos en la caseta de Ocotlán y en al menos cinco carreteras federales de Jalisco; pasajeros y automovilistas se enfrentan al clima, falta de alimento y servicios básicos.
Los bloqueos en la caseta de #Ocotlán y en al menos cinco carreteras y autopistas federales de #Jalisco han dejado varados por más de 48 horas a transportistas, pasajeros y automovilistas, quienes enfrentan el clima, la falta de alimentos y servicios básicos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2025
Mientras algunos… pic.twitter.com/7yKFogKF4B
Continúa el cierre en carretera Mazatlán-Culiacán; tramo afectado
Manifestantes mantienen cerrada la carretera Mazatlán-Culiacán, en la caseta de cobro cota Rica cerca del kilómetro 178+800; se recomienda tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Sinaloa continua cierre parcial de circulación por presencia de personas, en la caseta de cobro Costa Rica cerca del km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Pl78hyiC1E— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 26, 2025
Bloqueos en carretera Guadalajara por manifestantes
Manifestantes realizan el cierre en carreteras de Guadalajara; las autopistas bloqueadas son:
🛑 Autopista 15D, Maravatío–Zapotlanejo
🛑 Zinapécuaro
🛑 Panindícuaro
🛑 Ecuandureo
🛑 Ocotlán
Además, se reportan cierres viales en accesos cercanos a La Barca, Vista Hermosa y Jiquilpan. Autoridades recomiendan usar alternativas viales.
#EstimadoCliente 🚨— Red Vía Corta (@redviacorta) November 26, 2025
La Aut. 15D Maravatío - Zapotlanejo permanece con presencia de manifestantes, cierres viales en los siguientes puntos carreteros:
Casetas #Zinapécuaro #Panindícuaro #Ecuandureo #Ocotlán
Entronques #LaBarca #VistaHermosa #Jiquilpan
Utilice vías alternas.
Continúan los bloqueos en carreteras de Michoacán; zonas afectadas
En las primeras horas de este 26 de noviembre 2025, continúa el cierre de algunas carreteras de Michoacán; estas son las autopistas afectadas:
🚧 PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
🚧 ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
🚧 ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
🚧 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE.
🚧 VISTA HERMOSA: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.
🚧 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
🚧 SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
🚧 VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas.
🚧 VILLAMAR: Carretera Villamar - Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata
⚠️#AlertaVial 08:45 horas | Al momento continúan los bloqueos de circulación en las siguientes vialidades de Michoacán:— C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 26, 2025
🔴PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
🔴ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
🔴ZINAPÉCUARO:… pic.twitter.com/tJ8dXpwwtv
Cierre en carreteras de Guanajuato; autopistas afectadas
En Guanajuato se reporta el bloqueo total de la carretera federal Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.
Hasta el momento, es la única autopista cerradas en todo el estado.
#AlertaVial 🚧— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) November 26, 2025
ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 09:00 hrs
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Pénjamo carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.
Hasta el momento es el único punto bloqueado en todo el estado.
🔵… pic.twitter.com/YhGI3FRPZ1
¡Bloqueo total en autopista Tlaxcala-Puebla!
Se reporta el cierre total en la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobró en Zacatelco; se pide a los automovilistas tomar precauciones.
En el reporte vial, se informa el bloqueo de la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco. Autoridades de seguridad ya toman conocimiento; se recomienda extremar precauciones. pic.twitter.com/h1TwILNe5e— SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) November 26, 2025