¡Colapso total en carreteras de México! Cierre en autopistas de Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato: Tramos afectados hoy 26 de noviembre

Entre los estados afectados por el cierre de carreteras están Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Sinaloa; estas son las autopistas afectadas.

Estados
Escrito por: Fernanda Benítez
Cierre en carreteras de México hoy 26 de noviembre 2025
¡Atención, conductores! Se reporta el cierre de algunas carreteras de México para este 26 de noviembre 2025; te compartimos las autopistas y zonas más afectadas por los cierres carreteros.

Entre las autopistas con cierres totales están la Tlaxcala-Puebla, así como diferentes carreteras ubicadas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Continúa el cierre en la autopista de Tlaxcala; alternativas viales

Manifestantes continúan con el cierre total de la autopista Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala; el bloqueo se reporta en el kilómetro 071+500.

Como alternativa vial se recomienda utilizar la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.

¡Tres días de bloqueo en carreteras de Michoacán! Autopistas afectadas

Por tercer día consecutivo se mantienen los bloqueos en al menos 9 carreteras de Michoacán, 4 de ellos en la autopistas México-Guadalajara; piden tomar precauciones.

El resto de cierres se presentan en las carreteras federales de la región Ciénega, en los límites con el estado de Jalisco.

Carreteras de Michoacán que permanecen cerradas

🛑 PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
🛑 ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
🛑 ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
🛑 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE
🛑 VISTA HERMOSA: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.
🛑 VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
🛑 SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
🛑 VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas
🛑 VILLAMAR: Carretera Villamar - Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata.

Bloqueos en casera de Ocotlán y 5 carreteras de Jalisco; autopistas afectadas

Se cumplen más de 48 horas de bloqueos en la caseta de Ocotlán y en al menos cinco carreteras federales de Jalisco; pasajeros y automovilistas se enfrentan al clima, falta de alimento y servicios básicos.

Continúa el cierre en carretera Mazatlán-Culiacán; tramo afectado

Manifestantes mantienen cerrada la carretera Mazatlán-Culiacán, en la caseta de cobro cota Rica cerca del kilómetro 178+800; se recomienda tomar precauciones.

Bloqueos en carretera Guadalajara por manifestantes

Manifestantes realizan el cierre en carreteras de Guadalajara; las autopistas bloqueadas son:

🛑 Autopista 15D, Maravatío–Zapotlanejo
🛑 Zinapécuaro
🛑 Panindícuaro
🛑 Ecuandureo
🛑 Ocotlán

Además, se reportan cierres viales en accesos cercanos a La Barca, Vista Hermosa y Jiquilpan. Autoridades recomiendan usar alternativas viales.

Continúan los bloqueos en carreteras de Michoacán; zonas afectadas

En las primeras horas de este 26 de noviembre 2025, continúa el cierre de algunas carreteras de Michoacán; estas son las autopistas afectadas:

Cierre en carreteras de Guanajuato; autopistas afectadas

En Guanajuato se reporta el bloqueo total de la carretera federal Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Hasta el momento, es la única autopista cerradas en todo el estado.

¡Bloqueo total en autopista Tlaxcala-Puebla!

Se reporta el cierre total en la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobró en Zacatelco; se pide a los automovilistas tomar precauciones.

