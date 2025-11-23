Encuentran muerto a Joel Lizandro, joven yucateco que viajó a Quintana Roo por una oferta laboral

Autoridades de Yucatán confirmaron la muerte de Joel Lizandro López Colli, adolescente de 15 años que permanecía desaparecido desde el 27 de octubre, cuando salió con rumbo a Tulum, Quintana Roo.

De acuerdo con sus familiares, el menor, originario de Tekax, habría llegado a la ciudad turística tras ser contactado por un hombre que le ofreció trabajo como ayudante de albañilería.

¿Cómo desapareció Joel Lizandro en Tulum?

Reportes señalan que el menor habría sido contactado, junto con otros adolescentes, por un sujeto que les ofreció trabajo temporal como ayudantes de albañilería.

Convencido de que encontraría una mejor oportunidad, Joel salió de casa acompañado por este individuo, identificado como Mauricio, quien fue la última persona en verlo con vida.

Joel Lizandro fue visto por última vez el 27 de octubre en la colonia San Ignacio, en Tekax, Yucatán. Tras varios días sin tener contacto con él, la Alerta Amber se emitió el 19 de noviembre, es decir, 23 días después de su desaparición.

Localizan un cuerpo en Tulum: coincidencias con tatuajes de Joel

El sábado por la mañana, el presidente municipal de Tekax, Manuel Vallejos, confirmó que Joel Lizandro fue localizado sin vida, luego de que la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía de Quintana Roo solicitara apoyo para identificar un cuerpo hallado el 9 de noviembre en Tulum.

La alerta surgió por los tatuajes reportados en la ficha pericial, que incluían: una cruz en el dedo medio de la mano derecha, y otro tatuaje en la mano izquierda.

Los datos proporcionados coincidieron con lo señalado en la ficha de búsqueda, por lo que familiares de Joel viajaron hasta la zona para reconocer y reclamar el cuerpo.

#AAYUC Continúa solicitando de su amable apoyo para continuar con la búsqueda y localización del adolescente JOEL LIZANDRO LÓPEZ COLLI de 15 años de edad, con ALERTA AMBER VIGENTE en el Estado de Yucatán. pic.twitter.com/LN1YEPiNer — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) November 21, 2025

¿Viajó por una falsa oferta laboral? Esto se sabe

Luego de que se difundiera que el joven habría sido reclutado por un sujeto conocido en la zona, medios locales informaron que este hombre ya se encuentra retenido en Tulum como parte de las investigaciones.

Hasta ahora, no existe información oficial que confirme si se trató de trata laboral, engaño, explotación u otro delito relacionado, por lo que la carpeta de investigación continúa abierta.

Al respecto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el caso será investigado “a fondo y sin impunidad”.

“Hemos hablado con su familia para expresarles nuestras condolencias y reiterarles que cuentan con todo nuestro apoyo. He instruido mantener coordinación total con las autoridades de Quintana Roo para una investigación seria y profesional”, publicó en redes sociales.

Por su parte, el presidente municipal de Tekax lamentó el hallazgo y llamó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de mantener una comunicación cercana con las y los jóvenes.

