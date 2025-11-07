Abuela de Carlos Manzo y el diputado Carlos Tafolla encabezan la Mega Marcha por la Paz en Uruapan

La ciudad de Uruapan amaneció hoy con una visible presencia de seguridad, marcada por la instalación de retenes encabezados por elementos de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la policía estatal.

Lo que tiene que pasar para que manden seguridad | #Uruapan se llena de Fuerzas Federales, a una semana del asesinato del alcalde #CarlosManzo



Tras el cobarde ataque que cobró la vida del alcalde independiente, las autoridades federales finalmente instalaron filtros de revisión… pic.twitter.com/xSNWQVF7b5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025

Estos puntos de revisión se concentran en accesos clave, como la entrada desde la autopista Siglo 21 y otras vías de salida muy utilizadas por el crimen. Este reforzamiento responde al cobarde ataque que cobró la vida del alcalde Carlos Manzo la noche del pasado sábado.

El edil, que también era líder del movimiento independiente conocido como "La Sombreriza", fue víctima de un ataque armado. Recibió múltiples disparos, siendo uno en el abdomen el que se presume le causó la muerte.