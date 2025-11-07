Abuela de Carlos Manzo y el diputado Carlos Tafolla encabezan la Mega Marcha por la Paz en Uruapan
Uruapan vive una jornada de luto y militarización tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Las fuerzas de seguridad implementan retenes.
La ciudad de Uruapan amaneció hoy con una visible presencia de seguridad, marcada por la instalación de retenes encabezados por elementos de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la policía estatal.
Lo que tiene que pasar para que manden seguridad | #Uruapan se llena de Fuerzas Federales, a una semana del asesinato del alcalde #CarlosManzo— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025
Tras el cobarde ataque que cobró la vida del alcalde independiente, las autoridades federales finalmente instalaron filtros de revisión…
Estos puntos de revisión se concentran en accesos clave, como la entrada desde la autopista Siglo 21 y otras vías de salida muy utilizadas por el crimen. Este reforzamiento responde al cobarde ataque que cobró la vida del alcalde Carlos Manzo la noche del pasado sábado.
El edil, que también era líder del movimiento independiente conocido como "La Sombreriza", fue víctima de un ataque armado. Recibió múltiples disparos, siendo uno en el abdomen el que se presume le causó la muerte.
EN VIVO
Marcha por la Paz en Uruapan, liderada por abuela de Carlos Manzo y diputado Tafolla
La gran movilización en Uruapan en demanda de justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo fue encabezada por su abuela, acompañada por el diputado Carlos Tafolla. Juntos, lideraron la marcha masiva para exigir que se esclarezca el crimen del edil.
#AlMomento | Abuela de #CarlosManzo y el diputado Carlos Tafolla encabezan la Mega Marcha para exigir justicia por el homicidio del edil de #Uruapan. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025
"Uruapan por la Paz": manifestación masiva en Michoacán
El movimiento ciudadano en Uruapan, denominado "Uruapan por la Paz", logró detener las actividades económicas y sociales para llevar a cabo una manifestación masiva. Cientos de personas marcharon desde el Paseo Lázaro Cárdenas hasta la zona central de la localidad.
La congregación incluyó a diversos grupos de la comunidad, como el sector educativo, personal sanitario, dueños de estaciones de servicio, la clase empresarial y familias con menores. La principal demanda de la multitud fue el esclarecimiento del homicidio del expresidente municipal, Carlos Manzo, además de clamar por el fin de la violencia para todos los afectados en la región.
#Uruapan por la paz 🕊️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025
Miles de persona paralizan la actividad económica para marchar desde el Paseo Lázaro Cárdenas hacia el centro de la ciudad.
El contingente, integrado por todos los sectores (educación, salud, gasolineras, empresarios y familias con niños), exige…
Paro de actividades en Uruapan
Mientras las fuerzas federales se instalan en la ciudad, la ciudadanía ha tomado las calles en señal de luto y protesta. A partir de las 10:00 horas, el comercio detendrá sus actividades y una marcha masiva paralizará Uruapan. Todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresas gasolineras, empresarios, personal de salud, empleados del ayuntamiento, el sector educativo, y los trabajadores de la industria del aguacate (tanto cortadores como productores), decidieron suspender sus labores para unirse a la manifestación.
Se esperan aún más medidas de seguridad como parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", que serán reveladas en los próximos días. La ciudadanía lamenta que este nivel de reforzamiento se concrete solo después del asesinato de su líder municipal, quien lo había solicitado sin éxito previamente.
Despliegue militar en Uruapan
Además de las fuerzas militares y la Guardia Nacional, también se ha confirmado el arribo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. El despliegue tiene un doble objetivo: por un lado, capturar a los responsables materiales e intelectuales del magnicidio del presidente municipal; por otro, realizar otras detenciones que contribuyan a un proceso de pacificación en la región, un objetivo que Carlos Manzo había impulsado activamente durante su gestión.