Menor en urgencias por graves heridas en la cabeza tras ataque de perros en Morelos

Brutal ataque de perros en Morelos. Una menor de edad fue intervenida en el área de urgencias después de sufrir una violenta agresión por una manada de canes agresivos en el municipio de Emiliano Zapata. La niña de 12 años, identificada como Yamileth, se reporta como delicada por graves heridas en la cabeza.

¿Cómo ocurrió el brutal ataque de perros contra Yamileth en Emiliano Zapata, Morelos?

De acuerdo con información de familiares y vecinos que apoyaron a la menor durante el brutal ataque, la menor se encontraba con su celular afuera de su domicilio cuando, en un instante, fue sorprendida y atacada directo en la cabeza.

“Me asomo bien, y veo que el perro tiene de la cabeza a la niña. Yo le dije a mi esposo: ayúdale, fue lo que yo dije por qué no podían quitárselo.

“Se me vienen los perros encima, nosotros corremos, los perros nos tiran, se me vinieron dos, mi papá me quitó uno, y el otro me alcanzó a morder, yo le grité a mi esposo, y mi esposo con un palo vino y me lo quitó"; explicó Karla, una de las vecinas que sin dudarlo, junto a su familia, arriesgaron el físico para defender a la menor.

¡Horror en Morelos! Ataque de perros en Emiliano Zapata deja a menor en urgencias tras graves heridas en la cabeza | Gerardo Zambrano

Tras la agresión, la víctima, menor de edad, fue trasladada de emergencia a un hospital público de Cuernavaca, donde recibió cirugía por las múltiples mordeduras que recibió en la cabeza. Actualmente, se reporta en un estado de salud muy delicado.

“Ya la intervinieron quirúrgicamente, ya la operaron de su cabecita, y pues tiene bastantes heridas grandes”, señaló Emmanuel Siles, padre de la víctima, quien además indicó que no es la primera vez que a la responsable se le salen sus perros y atacan a la gente o a otros animales.

“Con mucho trabajo le quitaron a su perro de encima, y sigue sin hacer contacto para por lo menos preguntarse cómo está mi hija”, añadió el padre de la menor.

“Hay que proceder legalmente, y espero que le den seguimiento a esto"; sentenció.