Ecatepec tendrá cierre de vialidades desde HOY en la noche: ¿dónde no habrá paso? | Alternativas viales

¡Toma tus precauciones! El tráfico podría afectarte esta noche si circulas por el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, tras confirmarse cierres viales hoy 9 de abril de 2026 en avenidas principales.

Serán varios los tramos viales que se verán afectados por el cierre. Para que no te agarre de sorpresa, aquí te damos la lista de calles y avenidas dónde no habrá paso y cuáles serán las alternativas viales.

¿Por qué van a cerrar avenidas de Ecatepec hoy en la noche?

El gobierno de Ecatepec confirmó cierres nocturnos debido al montaje de elementos prefabricados del Puente La Mexiquense, por lo que hizo un llamado las personas para que anticipem sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

"Este 9 de abril se realizará un cierre parcial nocturno por montaje de elementos prefabricados del Puente Mexiquense", publicó en sus redes sociales oficiales.

Se trata de una construcción que conectará Periférico Norte con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como

los municipios de:



Tecámac

Ecatepec

Coacalco

Tultitlán

El gobierno aseguró que será libre de peaje y permitirá reducir hasta 50 minutos los traslados.

"Retomamos la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, proyecto que permaneció suspendido por más de una década, y que conectará Periférico Norte con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dio a conocer Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Calles cerradas en Ecatepec hoy 9 de abril 2026 por la noche

Evita quedarte atorado en el tráfico por la noche de este jueves. Las zonas donde por donde no podrás circular son:



Avenida Vía Morelos - AIFA - Tonanitla

Héroes Segunda Sección (Gasa AIFA - Tonanitla)

El AIFA también confirmó en su cuenta de X que este 9 de abril se realizará un cierre parcial nocturno.

#AIFAInforma toma precauciones y anticipa tu traslado. pic.twitter.com/G2wyniJzGJ — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) April 9, 2026

¿A qué hora cerrarán avenidas en Ecatepec? Alternativas viales

El horario de los cierres viales será de las 10:00 de la noche a las 05:00 de la mañana. Las alternativas viales son:



Boulevard Jardines

Avenida Mexiquense

Avenida Bosques de los Abedules

El gobierno de Ecatepec informó que debido al montaje de elementos prefabricados del Puente La Mexiquense, además del cierre parcial nocturno que se llevará esta noche, mañana 10 de abril se realizará un segundo cierre en el mismo horario.