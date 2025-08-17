Avioneta se incendia al aterrizar en Cuernavaca, Morelos

Se reportó un accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano Matamoros”, en Morelos luego de que una avioneta Cessna 150 con matrícula XBJNK sufriera un accidente durante su aterrizaje en la pista 21.

El percance ocurrió alrededor de las 15:10 horas, durante un vuelo de adiestramiento del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional. Aunque no se registraron pérdidas humanas, los dos ocupantes de la aeronave resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

#LoÚltimo | Durante un vuelo de adiestramiento, una avioneta Cessna 150 con matrícula XBJNK, sufrió un accidente cuando aterrizaba en la pista 21, del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.



Aunque no hubo pérdidas humanas, los ocupantes presentaron quemaduras de primero y… pic.twitter.com/yGXScHi9Fl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

Autoridades investigan las causas del accidente aéreo en Morelos

De manera preliminar, la Protección Civil de Morelos informó que los heridos presentan lesiones leves y que las causas del incidente aún están bajo investigación. En las labores de atención y control participaron también la Guardia Nacional y autoridades aeroportuarias, quienes aseguraron la zona para evitar mayores riesgos.

En relación al incidente aéreo ocurrido en la zona de pistas del aeropuerto Mariano Matamoros, de manera preliminar se informa de dos personas con lesiones leves.



La información continúa en proceso por parte de @GN_MEXICO_ y autoridades aeroportuarias.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/JZWMXRRzrC — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) August 16, 2025

El Grupo Aeroportuario Marina confirmó que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el percance, ya sea una falla técnica, error humano o alguna condición externa.

Grupo Aeroportuario Marina informa pic.twitter.com/cH1twGVRqG — Grupo Aeroportuario Marina (@aeropuertos_GAM) August 16, 2025

Reacciones inmediatas tras el accidente de la avioneta

Testigos que se encontraban cerca de la pista reportaron la presencia de humo tras el aterrizaje de la aeronave, lo que generó alarma entre trabajadores y pasajeros en el área. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, la situación fue controlada y no se extendió a otras zonas del aeropuerto.

Por ahora, los dos ocupantes de la avioneta permanecen bajo observación médica, mientras que el Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional colabora con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La avioneta Cessna 150: modelo de entrenamiento

La Cessna 150 es una de las aeronetas más utilizadas en todo el mundo para la formación de pilotos. Fabricada entre 1958 y 1977, es reconocida por ser un modelo ligero, seguro y eficiente para vuelos de instrucción y adiestramiento.

Con capacidad para dos ocupantes, esta avioneta ha sido durante décadas una opción ideal para escuelas de aviación debido a su bajo costo de operación y facilidad de manejo. Sin embargo, como cualquier aeronave, requiere mantenimiento constante para evitar fallas mecánicas que puedan derivar en accidentes.

El accidente ocurrido en Cuernavaca refuerza la importancia de la seguridad aérea y el estricto cumplimiento de protocolos de revisión antes de cada vuelo, incluso en aeronaves dedicadas al aprendizaje.

Seguridad aérea bajo la lupa, es el segundo caso en menos de un mes

Este tipo de incidentes recuerda que, aunque los accidentes de aviación en México son poco frecuentes, la seguridad aérea debe mantenerse como prioridad en cada operación.

Recordemos que el pasado jueves 7 de agosto, también una avioneta tipo Cessna realizó un aterrizaje forzoso sobre la maxipista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa, a la altura del kilómetro 32 a solo unos metros de la caseta El Mármol. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que iban a bordo de la aeronave. Afortunadamente no hubo víctimas ni lesionados.

#Video | Avioneta realiza #aterrizaje forzoso en la maxipista #Mazatlán-#Culiacán



La maxipista se encuentra cerrada sobre el kilómetro 32, los carriles de norte a sur están bloqueados.https://t.co/JFKv6fsQXH pic.twitter.com/1F1NbBtqEH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

Las autoridades aeroportuarias de Morelos han señalado que seguirán reforzando medidas de inspección y capacitación en coordinación con instituciones como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).