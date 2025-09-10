Logo InklusionSitio accesible
VIDEO | Captan aterrizaje de emergencia de aeronave de la Fuerza Aérea en el AIFA

Una aeronave modelo Airbus C-295M con matrícula 3201, perteneciente al Escuadrón Aéreo 301, realizó un aterrizaje forzoso en el AIFA; no hay lesionados.

Aterrizaje de emergencia de aeronave en el AIFA.
La aeronave pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana.|FIA
Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: Antonio Huitzil

Una aeronave modelo Airbus C-295M con matrícula 3201, perteneciente al Escuadrón Aéreo 301, realizó un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Los primeros reportes señalan que la tripulación no resultó herida, solo daños severos a la aeronave. El momento del aterrizaje de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana fue grabado.

