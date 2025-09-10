VIDEO | Captan aterrizaje de emergencia de aeronave de la Fuerza Aérea en el AIFA
Una aeronave modelo Airbus C-295M con matrícula 3201, perteneciente al Escuadrón Aéreo 301, realizó un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.
Los primeros reportes señalan que la tripulación no resultó herida, solo daños severos a la aeronave. El momento del aterrizaje de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana fue grabado.
#IMPORTANTE | Reportan el aterrizaje forzoso de una aeronave modelo Airbus C-295M con Matrícula 3201, perteneciente al Escuadrón Aéreo 301.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025
Vía @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/GfHofspg4k