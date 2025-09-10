Una aeronave modelo Airbus C-295M con matrícula 3201, perteneciente al Escuadrón Aéreo 301, realizó un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Los primeros reportes señalan que la tripulación no resultó herida, solo daños severos a la aeronave. El momento del aterrizaje de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana fue grabado.