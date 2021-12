Atlas vence a Pumas en partido de ida de la semifinal de la Liga MX

El Atlas, el sublíder y la mejor defensa del campeonato, se impuso a los Pumas en el Estadio Universitario al derrotar por un gol (0-1) a los felinos en el partido de ida de la semifinal de la Liga MX.

En el primer tiempo, tanto rojinegros como auriazules tuvieron varias oportunidades peligrosas, Pumas tuvo un par de llegadas al área rival, pero no lograba concretar el gol.

Al minuto 24, el Atlas buscaba anotar el primer tanto cuando Julián Quiñones metió un tiro a gol que fue directo a las manos de Talavera.

Al minuto 38, Saucedo se mete al área de Atlas por la izquierda, pero la defensa del visitante logra desviar el tiro consiguiendo un tiro de esquina, que finalmente Vargas atrapa.

Fue Atlas quien al minuto 42 abrió el marcador, cuando Quiñones dio un pase a Julio César Furch, quien desde fuera del área sacó un fuerte disparó y anotó el primer gol de Atlas.

Anulan penal para Pumas en partido de semifinal

En el minuto 45, Saucedo entró de nuevo al área del Atlas aprovechando el contragolpe, pero Jeremy Márquez lo frena y el árbitro marca penal a favor de Pumas , que después invalidó tras revisar la jugada en el VAR.

Durante el segundo tiempo, Pumas quiso remontar el marcador, pero no lo logró; en contraste, Julián Quiñones tuvo varios disparos a gol aunque no sus tiros no lograron entrar a la portería de Talavera.

En el minuto 86, Anderson Santa María evitó que el jugador de los Pumas rematara un servicio, mandando el balón a tiro de esquina.

Al minuto 91, Pumas se acercó al área del Atlas sin concretar el gol del empate y un minuto después, al 92, Camilo Vargas evitó que el tiro de Higor Meritao entrara en su portería con una gran atajada.

El partido de vuelta entre Pumas y Atlas se realizará el próximo domingo a las 18:50 horas en el Estadio Jalisco, donde se definirá el primer finalista.

En caso de que Atlas derrote o empate con los Pumas en el partido de vuelta de la semifinales de la Liga MX , sería la primera vez en 22 años en llegar a una final, la última vez en que fue finalista fue en el verano de 1999.