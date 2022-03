Camión atorado en Viaducto a la altura de Insurgentes Sur provoca caos

La mañana de este viernes la circulación vial en Viaducto se vio afectada por varios minutos después del reporte de que un camión había quedado atorado en el puente que cruza Insurgentes Sur.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes bajaron el aire a las llantas de la pesada unidad para poderlo arrastrar con la ayuda de grúas brigadier.

Las autoridades comentaron que el chofer no respetó las indicaciones viales de no usar carriles centrales del Viaducto e ingresó, debido a la altura no logró pasar por el abajo del puente cuando circulaba hacia la calzada de Tlalpan.

El se encontraba cargado con varias toneladas de productos perecederos, lo que complico las maniobras debido al peso.

#InformeVialFIA caos vial sobre el Viaducto para quien viene del Periférico hacia el #AICM por un camión atorado en el túnel de Insurgentes Sur. Elementos de la @SSC_CDMX realizan los trabajos para retirarlo. pic.twitter.com/4W1IOktEWU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2022

El chofer del camión atorado en Viaducto fue detenido

Después de bajar el airde a las llantas, para bajar la altura de la pesada unidad, con la ayuda de dos grúas brigadier de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la policía ayudaron realizaron las maniobras para retirarlo en reversa.

El chofer responsable quedó detenido, en el lugar se informó que el seguro del camión será quien se encargue de pagar los daños causados.

Mientras esto sucede, el camión fue trasladado a un depósito vehicular.

La vialidad resultó muy complicada sobre el Viaducto, Presidente Miguel Alemán dirección Periférico hacia el oriente de la Ciudad de México.

La policía de tránsito desvió la carga pesada hacia el Eje 4 sur, Xola.

Después de varios minutos la circulación en la zona regresó a la normalidad.