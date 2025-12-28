Oficial: Estos trámites suben de precio en Jalisco a partir de enero 2026

¡Golpe al bolsillo! Luego de la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 en el Congreso de Jalisco, varios trámites, impuestos y servicios subirán de precio a partir de enero.

El paquete económico contempla un monto de 181 mil 548 millones de pesos y tendrá impacto directo en automovilistas y motociclistas. A continuación, te compartimos la lista de los principales aumentos que vienen para el próximo año.

¿Cuánto costará el refrendo vehicular en Jalisco 2026?

¡Adiós al " Paquetazo 3x1 ”! El costo del refrendo en la entidad quedó de la siguiente manera para vehículos y camiones:



Automóviles, camionetas y camiones: pasa de 900 a mil pesos, un aumento de poco más del 11%.

pasa de 900 a mil pesos, un aumento de poco más del 11%. Motocicletas: sube de 385 a 600 pesos, lo que representa un incremento de más del 55%.

La verificación vehicular se mantendrá gratuita para el año que viene debido a un subsidio estatal, el cual contempla ya el pago del refrendo vehicular y la Tarjeta de Circulación . Lo que en teoría podría permitir un ahorro de 500 pesos por este trámite.

Hace unas horas, el Comité tarifario determinó un ajuste a la tarifa del transporte público para llegar a un costo real actualizado de 14 pesos.



Entendemos los argumentos del Comité, pero una tarifa de 14 pesos sería inviable y un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de las… pic.twitter.com/yIYDf7V7VD — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 26, 2025

Esto costarán las nuevas placas de Jalisco en 2026

De acuerdo con la Ley de Ingresos, en su artículo 23 se establece que la sustitución de placas tendrá un costo de 2 mil 502 pesos, monto que incluye la tarjeta de circulación y la calcomanía correspondiente.

En medio de las malas noticias, las autoridades anunciaron una prórroga hasta marzo de 2026 para realizar este proceso sin multas ni recargos, siempre que el contribuyente haya cubierto el refrendo 2025.

Quienes no completen el trámite dentro del plazo establecido deberán pagar:



Multas y recargos acumulados

Costo total del reemplacamiento

Costo para tramitar la licencia de conducir en 2026

Las licencias de conducir con vigencia de cuatro años también tendrán ajustes a partir del próximo año:



Automovilista : 913 pesos

: 913 pesos Chofer : mil 30 pesos

: mil 30 pesos Motociclista A2: 600 pesos

600 pesos Motociclista A3: mil pesos

De acuerdo con autoridades estatales, el ajuste responde al crecimiento acelerado del padrón de motocicletas, que ya supera un millón de unidades registradas en Jalisco.

MiBici y otros servicios que subirán de precio

El sistema de bicicletas MiBici también tendrá aumento:



Suscripción anual: de 494 a 600 pesos, un alza del 21.4 por ciento

A cambio, se anunció que en 2026 el servicio incluirá bicicletas eléctricas, lo que ampliará las opciones de movilidad. A esto se le suman nuevas tasas impositivas a:

