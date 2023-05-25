VIDEO: auto se estrella contra las vallas de acceso a Downing Street en Londres

Durante la jornada de este jeves 25 de mayo de 2023, cámaras captaron el momento juesto en que un auto se estrella contra las vallas de acceso a Downing Street en Londres, Capital de Inglaterra.

La policía del Reino Unido precisó que no se trató de un ataque terrorista pero que un hombre fue detenido durante este jueves luego de que fue a estrellar su auto contra las vallas de acceso a Downing Street, la residencia del primer ministro británico, en el centro de Londres.

En un comunicado, la policía señaló que: "Alrededor de las 16:20 hora local, un auto chocó contra las rejas de Downing Street en Whitehall, la avenida en donde desemboca Downing Street".

Además, se explicó que un grupo de varios uniformados armados detuvieron a un hombre en el lugar, que por ahora es sospechoso de daños criminales y conducción peligrosa.

This is the moment a car crashed into Downing Street gates.



Police said they arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving.



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Conducción peligrosa en calles de Londres, auto termina estrellado en Downing Street

Cabe señalar que hasta el momento, no se ofrecieron mayores detalles acerca de la identidad del sujeto. La policía londinese agregó que: "No se ha registrado ningún herido. Hay investigaciones en curso para determinar lo que pasó".

Imágenes de televisión muestran un auto blanco, con la cajuela y las puertas abiertas, luego de haberse estrellado contra las vallas de acceso en Downing Street, además de que la policía acordonó el lugar del siniestro en las afueras de la residencia del Primer Ministro británico, Rishi Sunak en el centro de Londres.

Watch how the car slows to a crawl as it approaches the gates and consequently there is little to no damage to either the gates or the front of the car. And yet we are greeted by sensationalist headlines of "Car crashes into Downing Street" etc. #FakeNewspic.twitter.com/sWEMJaVBDX — Bin The Labour Party (@binlabour) May 25, 2023

La policía de Londres también señaló que: "El incidente está siendo tratado por oficiales locales en Westminster y actualmente no está siendo tratado como relacionado con el terrorismo" y añadió que: "Permanece un pequeño cordón fuera de Downing Street". Cabe señalar que la oficina de Sunak no efectuó comentarios al respecto.