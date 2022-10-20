¿Hay autos que no circulan el jueves 20 de octubre en CDMX y Edomex?

Este jueves 20 de octubre los autos que no circulan son los de engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el programa del Hoy No Circula.

Los autos no circulan de estas especificaciones de las 5:00 a las 22:00 horas del jueves 20 de octubre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2. pic.twitter.com/u2bI2YUShc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 20, 2022

Multa por infringir el Hoy No Circula en CDMX

La multa por no seguir las restricciones del Hoy No Circula el jueves 20 de octubre es de casi dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Existen 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las restricciones de este programa.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Calendario del Hoy No Circula octubre 2022

El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

Si no se entiende el calendario del Hoy No Circula, el gobierno de la CDMX habilitó un portal en el con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa, se conoce si el auto circula hoy.

La página del Hoy No Circula arrojará los resultados para cada vehículo y se conocerá cuándo circula ese día durante los siguientes seis meses.

Qué autos tienen que hacer la verificación

En el mes de octubre los autos que tienen que realizar la verificación vehicular tanto en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.