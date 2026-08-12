Esposo de gobernadora de Morelos intenta desmarcarse de buscar Cuernavaca en 2027; acusan nepotismo

Carmelo Enríquez, esposo de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, intentó desmarcarse de la controversia política tras haber declarado públicamente sus intenciones de competir por la alcaldía de Cuernavaca rumbo a las elecciones de 2027. Cuestionado sobre el proyecto, el militante de Morena modificó su discurso y calificó las versiones como un "rumor falso", afirmando que el partido cuenta con "buenos precandidatos y precandidatas".

Sin embargo, la postura contrasta directamente con sus propias declaraciones previas ante medios de comunicación, donde afirmó categóricamente: "Nosotros vamos a agarrar Cuernavaca, no sabemos contra quiénes vamos a ir".

No descarta cargo público y mantiene recorridos por la entidad

Pese a negar que busque específicamente la alcaldía morelense, Enríquez dejó abierta la puerta para competir por otros espacios de elección popular en el próximo proceso electoral del 2027. Al ser cuestionado sobre si declinaría a cualquier candidatura, el esposo de la mandataria respondió: "Bueno, eso todavía falta por verse", al tiempo que reconoció mantener recorridos constantes por diversos municipios del estado.

Estas acciones y contradicciones han avivado los señalamientos de la oposición e integrantes de la sociedad civil por presunto nepotismo, influyentismo y el uso de la estructura gubernamental para consolidar proyectos personales desde el entorno familiar del Poder Ejecutivo.

Lucy Meza acusa intento de perpetuarse en el poder e ignorar la crisis estatal

Las ambiciones electorales del entorno de la gobernadora provocaron una dura reacción de la oposición. La excandidata a la gubernatura de Morelos, Lucy Meza, criticó que el grupo en el poder priorice el reparto de candidaturas sobre la atención a las problemáticas prioritarias del estado.

"Contradice ese compromiso porque Morena llegó al poder prometiéndoles ser diferente a los partidos tradicionales… Me parece que es un mal mensaje que manda a la ciudadanía. Morena está más preocupado por sus próximas elecciones y repartirse sus candidaturas antes que velar por el bien de los ciudadanos, cuando la gente hoy está preocupada por la economía, por la inseguridad y porque no hay medicinas", aseveró.

Para analistas locales, el caso de Carmelo Enríquez simboliza la contradicción del discurso oficial contra las dinastías políticas frente al intento de retener el control institucional en la entidad.

